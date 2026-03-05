रोते हुए वीडियो में छलका यूट्यूबर अनुराग डोभाल का दर्द, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय यूट्यूबर और रियलिटी शो बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी अनुराग डोभाल इन दिनों मानसिक तनाव को लेकर चर्चा में हैं. अनुराग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह रोते हुए अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उनके प्रशंसकों में चिंता का विषय बन गया है.

वीडियो में अनुराग डोभाल ने कहा कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और अब यह सब उनके लिए सहन करना मुश्किल हो गया है. उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार की वजह से वह काफी परेशान हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. अनुराग का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज वही लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं.

वीडियो में डोभाल ने अपने जीवन के संघर्षों का किया जिक्र

उत्तराखंड के डोईवाला के रहने वाले अनुराग डोभाल ने वीडियो में अपने जीवन के संघर्षों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ 14 साल के थे, तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला था. उस समय उन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए इस बीमारी से लड़ाई लड़ी. अनुराग ने कहा कि उस दौर में भी उनके मन में अपने माता-पिता के लिए कुछ करने की इच्छा थी और उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश की.

मुझे छोड़कर चल गई हैं पत्नी रितिका डोभाल- अनुराग

वीडियो में अनुराग ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रितिका डोभाल भी उन्हें छोड़कर चली गई हैं. अनुराग के अनुसार रितिका से उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और वह उनकी फैन थीं. करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया.

इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ था पूरा परिवार- अनुराग

अनुराग का दावा है कि उनका परिवार इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ था और इसी वजह से उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि शादी से ठीक छह दिन पहले परिवार के लोगों ने शादी में आने से मना कर दिया था, जिससे उन्हें गहरा झटका लगा. वीडियो के अंत में अनुराग काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि शायद यह उनका आखिरी वीडियो हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए उनके माता-पिता और भाई जिम्मेदार होंगे.

अनुराग डोभाल का यह वीडियो सामने आने के बाद उनके फैंस बेहद चिंतित हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग उनसे मजबूत बने रहने और किसी भी गलत कदम से बचने की अपील कर रहे हैं. वहीं, उनके चाहने वाले उम्मीद जता रहे हैं कि अनुराग जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकलकर फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटेंगे.

