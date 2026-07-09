हरिद्वार में बारिश ने बरपाया कहर, वाहनों की थमी रफ्तार; कई इलाकों में भरा पानी

उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, धार्मिक हरिद्वार में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है. बारिश की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, साथ ही बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है, इसका असर यहां के पर्यटन पर भी पड़ा है.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार में मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है. मूसलाधार बारिश से वाहनों की रफ्तार थम गई है, साथ ही कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में जनजीवन प्रभावित हो गया है.

बारिश से जलजीवन बुरी तरह प्रभावित

बताया गया कि बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है. जगह-जगह पानी भरने से लोगों को दैनिक कार्यों के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है.

हरिद्वार प्रशासन अलर्ट

वहीं, मानसून को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. प्रशासनिक टीमें जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं, जबकि लोगों से भी मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.

टिहरी में बारिश ने बरपाया कहर

उधर, उत्तराखंड के टिहरी जिले से भी बारिश वजह के वजह से नुकसान की खबरें सामने आई हैं, टिहरी के सुरकंडा देवी कद्दूखाल में भारी बारिश के बाद एक होटल का हिस्सा और एक मकान भरभराकर जमींदोज हो गया. हालांकि, गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था.

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