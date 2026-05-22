पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रकांत रथ के मर्डर केस में CBI ने जांच करते हुए यूपी के बलिया से राज कुमार सिंह नाम के एक शख्स को पकड़ा था. पुलिस का मानना था कि चंद्रकांत रथ हत्याकांड में इस राज कुमार का हाथ है. हालांकि, यह वह राज कुमार नहीं था जिसकी पुलिस और जांच एजेंसियां तलाश कर रही थीं. यह एक ही नाम का दूसरा शख्स था, जो निर्दोष पाया गया है. जांच के बाद सीबीआई ने उसे रिलीज कर दिया.

अब राज सिंह का कहना है, "मुझे गलत तरह से गिरफ्तार किया गया था. किसी और राज कुमार सिंह को पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ लिया गया. मैं अपनी मां के साथ अयोध्या दर्शन के लिए गया था. जब वापस घर आया तो वहां पुलिस की टीम मौजूद थी जिन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया. न ही उन्होंने कोई बात सुनी और न ही सबूत मांगे."

'पुलिस ने एनकाउंटर की धमकी दी थी'

राज सिंह का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें 'एनकाउंटर' की धमकी दी और गुनाह कबूल कर लेने के लिए कहा. इसके बाद उन्हें कोलकाता ले जाया गया जहां सीआईडी ने उन्हें टॉर्चर किया और वह गुनाह कबूल करने के लिए कहा जो उन्होंने किया ही नहीं था. राज सिंह का कहना है कि जांच एजेंसी की केवल एक मंशा थी कि किसी तरह उन्हें गुनाहगार साबित कर दें.

#WATCH | Ballia, Uttar Pradesh: Raj Singh, arrested in Suvendu Adhikari PA Murder Case, released by CBI, says, "... I was wrongly arrested, mistaken with another Raj Kumar Singh. I had gone to Ayodhya with my mother for darshan. While coming back home, a police team arrested me.… pic.twitter.com/CfiP03I9Dj — ANI (@ANI) May 21, 2026

CBI की जांच में सामने आया सच

इसके बाद सीबीआई की जांच आगे बढ़ी और फिर लोगों के सामने यह साबित हो सका कि राज सिंह बेगुनाह हैं. ऐसे में राज सिंह ने सीबीआई का शुक्रिया अदा किया कि जांच निष्पक्ष तरीके से की गई.

सीएम योगी से अपील- पुलिसकर्मियों पर हो एक्शन

अब निर्दोष राज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो. राज ने बताया कि उनके पिता और वह खुद भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े रहे हैं. वह क्षत्रीय महासभा के सदस्य रहे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया. हर रात उन्हें यही डर रहता था कि कहीं आज उन्हें उठा कर सड़क पर ले जाकर उनका एनकाउंटर न कर दिया जाए. जबकि उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं था. राज सिंह ने कहा, 'पुलिस से कौन नहीं डरेगा?'