हरिद्वार: फ्लाईओवर गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई, विनय त्यागी पर हमले के दोनों आरोपी अरेस्ट

हरिद्वार जनपद के लक्सर फ्लाईओवर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुख्यात विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सनी यादव और विनय के रूप में हुई.

बताया गया कि खानपुर क्षेत्र के जंगल में गन्ने के खेत से पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है, अपराधियों ने ओवरब्रिज पर खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाई थी. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, दोनों आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किये गए हैं.

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी पुलिस

वहीं, घटना के बाद फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. लक्सर गोलीकांड में पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. लक्सर क्षेत्र में पेशी के दौरान हुए सनसनीखेज गोलीकांड को एसएसपी हरिद्वार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की है. साफ संदेश दिया गया है कि ड्यूटी में किसी भी स्तर की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

क्या है पूरा मामला

घटना कल दिनांक 24 दिसंबर 2025 की है, जब लक्सर क्षेत्र में हथियारबंद अभियुक्तों ने पेशी के दौरान पुलिस वाहन पर फायरिंग कर दी. इस दौरान गोली मुलजिम विनीत त्यागी को लगी, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज

प्रारंभिक जांच में पेशी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही सामने आने पर एसएसपी हरिद्वार ने एक उपनिरीक्षक (SI) और दो कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को जांच सौंपी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुरक्षा में कहां और कैसे चूक हुई.

एसएसपी ने दी दो टूक चेतावनी

एसएसपी हरिद्वार ने दो टूक शब्दों में कहा कि पुलिस की पेशी ड्यूटी में जरा-सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई पुलिस महकमे के लिए एक स्पष्ट चेतावनी मानी जा रही है कि जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा.