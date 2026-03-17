कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंचे CM योगी, क्रिकेटर ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल

लखनऊ में आज (17 मार्च) क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका सिंह का भव्य रिसेप्शन हो रहा है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पिनर कुलदीप यादव और वंशिका के रिसेप्शन में शामिल हुए. इस दौरान क्रिकेटर ने सीएम योगी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री के अलावा कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव और वंशिका शनिवार (14 मार्च) को उत्तराखंड के मसूरी में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने 4 जून 2025 को सगाई की थी.

'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधकर एक दूजे के हुए. मसूरी स्थित वेलकमहोटल बाय आईटीसी होटल्स द सेवॉय में दोनों की शादी हुई. इस दौरान देश के कुछ बड़े क्रिकेट स्टार इस शादी में शामिल हुए, जिनमें भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल भी इस समारोह के गवाह बने. इस दौरान मेहमानों के लिए पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उत्तराखंडी खाने का भी खास तौर से इंतजाम किया गया था.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath attends the wedding reception of Indian cricket team's World Cup-winning star spinner Kuldeep Yadav and Vanshika in Lucknow. pic.twitter.com/CINl4hAEyG — ANI (@ANI) March 17, 2026

वंशिका की कानपुर से हुई स्कूलिंग

इससे पहले 4 जून 2025 को लखनऊ में एक निजी समारोह में सगाई की थी. ये जोड़े कानपुर के रहने वाले हैं. वंशिका ने अपनी स्कूलिंग कानपुर से की, जिसके बाद वह हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली गईं. वंशिका भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में जॉब करती हैं. दोनों की शादी पहले नवंबर 2025 में तय हुई थी, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से शादी टल गई थी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुलदीप यादव का अहम रोल

क्रिकेटर कुलदीप यादव उस भारतीय टीम के अहम हिस्सा हैं, जिसने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता था. कुलदीप यादव ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ एकमात्र मैच खेला था, जिसमें 3 ओवरों में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था.