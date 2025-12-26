कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी के भदोही पहुंचे जहां उन्होंने ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला किया है. अजय राय ने कार कि यूपी में सरकार फेल हो गई हैं. गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज बुलंद करने वाले गाड़ियों की नीचे कुचलकर मार दिया जाता है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार को भदोही में बूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलकांत दुबे के परिजनों से मुलाक़ात की, जिनकी गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. उन्होंने परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट की. इस दौरान एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने यूपी सरकार पर हमला किया.

योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा कि भदोही समेत पूरे प्रदेश में गुंडाराज माफिया राज चल रहा है. भ्रष्टाचार उजागर करने वाले कांग्रेस नेता कमलाकांत दुबे को वाहन से कुचलकर मार दिया गया और उसके मुख्य आरोपी पुलिस के नाक के नीचे न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. कुलदीप सिंह सेंगर को देखिए, न्यायालय में सरकार ने विरोध ही नहीं किया, न पैरवी की और वो अब छूटकर बाहर आ गया.

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का नक़ाब हटाने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने हा कि नीतीश कुमार का इस तरह बुर्का हटाना ग़लत है. भाजपा के लोग बेटियों और महिला विरोधी है बलात्कारियों और गुंडों माफियाओं के लिये काम करते है. इसका हम विरोध करते है. भाजपा और नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

अरावली हिल को लेकर बीजेपी को घेरा

अजय राय ने अरावली हिल मामले को लेक भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अरावली हमारे देश की लाइफ लाइन है. वहां के पर्वत लाखों करोड़ों साल से है. वो पर्वत, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सुरक्षा करती है.

भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग वहां की हरियाली, औषधियां, वन सम्पदा को गुजराती व्यापारियों को बेचना चाहती है और उससे पैसा कमाना चाहती है. इनका काम देश को बर्बाद करना है और हम कांग्रेस के लोग राजस्थान के लोगों के साथ उस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है, जान देने को भी तैयार खड़े है और मोदी सरकार से लड़ने के लिये तैयार है.

