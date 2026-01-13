हरिद्वार में लोहड़ी और मकर संक्रांति स्नान पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है. सोमवार रात 12 बजे से लेकर पर्व की समाप्ति तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि घर से निकलने से पहले जारी यातायात योजना का अवश्य अध्ययन करें और निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें.

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, यदि यातायात का दबाव अधिक बढ़ता है तो भारी वाहनों को शहर में प्रवेश देने के बजाय बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा. चीला मार्ग को ऋषिकेश से आने वाले वाहनों के लिए केवल एक्जिट मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.

डायवर्जन और वन-वे व्यवस्था लागू

चंडी चौक पर यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में 4.2 डायवर्जन से वन-वे व्यवस्था लागू की जाएगी. सामान्य यातायात को गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जाएगा. वहीं टोल प्लाजा पर एक्जिट का दबाव बढ़ने पर वाहनों को नहर पटरी मार्ग से निकाला जाएगा. यातायात अत्यधिक होने पर देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली प्राइवेट बसों को मोहंड मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा.

पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था

दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने वाले वाहनों को अलकनंदा, दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा. अत्यधिक दबाव की स्थिति में वाहनों को नारसन, मंगलौर, लक्सर, फेरूपुर और जगजीतपुर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा.

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से आने वाले वाहन सहारनपुर, मंडावर, भगवानपुर, नगलाइमरती, लक्सर और फेरूपुर के रास्ते बैरागी कैंप पहुंचेंगे. दिल्ली–मेरठ से नजीबाबाद जाने वाले वाहन नारसन, मंगलौर, नगलाइमरती, लक्सर, बालावाली, बिजनौर होते हुए नजीबाबाद जाएंगे. मुरादाबाद और नजीबाबाद से हरिद्वार आने वाले वाहन चंडी चौक पर पहुंचकर दीनदयाल, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़े किए जाएंगे.

बड़े वाहनों को नजीबाबाद, चिड़ियापुर, श्यामपुर और 4.2 डायवर्जन के रास्ते गौरीशंकर और नीलधारा पार्किंग में भेजा जाएगा. देहरादून और ऋषिकेश से हरिद्वार आने वाले वाहन लालजीवाला, पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़े होंगे.

प्राइवेट बस और ऑटो-विक्रम डायवर्जन

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से हरिद्वार आने वाली प्राइवेट बसों को नारसन, मंगलौर, लक्सर, सुल्तानपुर और जगजीतपुर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग में भेजा जाएगा. ऋषिकेश और देहरादून जाने वाली बसें नारसन, मंगलौर, अब्दुल कलाम चौक, मंडावर और मोहंड मार्ग से संचालित होंगी.

ऑटो और विक्रम वाहनों के लिए भी विशेष डायवर्जन लागू रहेगा. देहरादून, ऋषिकेश और रायवाला से आने वाले ऑटो-विक्रम जयराम मोड़ तक ही जा सकेंगे. ज्वालापुर और पुल जटवाड़ा की ओर से आने वाले ऑटो-विक्रम रानीपुर मोड़, देवपुरा और शिवमूर्ति तिराहा होकर डायवर्ट किए जाएंगे. ललतारो पुल से शिवमूर्ति तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर ही सुरक्षित और सुगम यात्रा संभव है.