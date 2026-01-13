गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां
Gorakhpur News: गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसके लिए पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा. इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महोत्सव में देर रात पवन सिंह के परफॉर्मेंस और बर्थडे केक काटने के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई. जिसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी. इस भगदड़ में की लोग घायल हो गए और उनके मामूली चोटें आई हैं. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
खबर के मुताबिक गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन 12 जनवरी की रात भोजपुरी पॉवर स्टार पवन सिंह का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने कई भोजपुरी गाने गए और शानदार परफ़ॉर्मेंस दी. इस कार्यक्रम में पवन सिंह के साथ मंच पर अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद थे.
केक काटने के दौरान मची अफरा-तफरी
कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने मंच पर अपने जन्मदिन का केक भी काटा, इसी दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे और मौके पर भगदड़ मचने लगी. लोग इधर-उधर भागने लगे. इस बीच कुछ लोग इधर-उधर कुर्सियां भी फेंकते हुए नजर आए और पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल हो गया.
वायरल वीडियो में लोगों को इधर-उधर भागते हुए देखा जा सकता है, कार्यक्रम में रखी कई कुर्सियां भी टूट गईं. भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर गिरने भी लगे. कार्यक्रम में हालात बिगड़ते देख पुलिस फौरन एक्शन में आई और मोर्चा संभाल लिया. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने लिए हल्का लाठी चार्ज किया.
आज सीएम योगी होंगे कार्यक्रम में शामिल
इस दौरान महिलाओं और बच्चों को बचाने में काफी मशक़्क़त करनी पड़ी. इस घटना का 26 सेकेंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हालात देखे जा सकते हैं. इस वीडियो से प्रशासनिक दुर्व्यवस्था की पोल खुल गई है.
बता दें कि तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत 11 जनवरी से हुई है. आज 13 जनवरी को इस कार्यक्रम में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे. सीएम योगी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. आज रात बॉलीवुड नाइट में सिंगर बादशाह परफॉर्मेंस देंगे.
