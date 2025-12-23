हरिद्वार की भागीरथी होटल में क्रिसमस कार्यक्रम रद्द, विरोध के बाद मैनेजमेंट ने लिया बड़ा फैसला

उत्तराखंड में धर्म नगरी हरिद्वार में पिछले दिनों कई संगठनों ने क्रिसमस कार्यक्रमों को लेकर आपत्ति जताई थी और इन्हें रद्द करने की मांग की थी. इसको लेकर अब होटल भागीरथी में 24 दिसम्बर को होने वाला क्रिसमस कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. मंगलवार को होटल प्रबंधन ने पत्रकारवार्ता कर कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की. होटल का संचालन कर रही अतिशय कंपनी के जीएम नवनीत सिंह ने बताया कि कुछ संगठनों द्वारा आपत्ति किए जाने के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है. अब केवल भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को आहत करने का प्रबंधन का कोई इरादा नहीं था. क्रिसमस के अवसर पर हरिद्वार और हिंदू संस्कृति के विपरीत किसी कार्यक्रम का आयोजन नही किया जा रहा था. केवल गंगा पूजन, आरती और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था. उसे भी अब रद्द कर दिया गया है. अब केवल गंगा पूजन का आयोजन किया जाएगा.

'अतिथियों का स्वागत हिन्दू रीति-रिवाज से होता है'

नवनीत सिंह ने बताया कि होटल में आने वाले सभी अतिथीयों का स्वागत हिंदू रीति से किया जाता है. होटल में मंदिर भी स्थापित किया गया है और अतिथीयों को गंगा पूजन की जानकारी भी दी जाती है. हिंदू मान्यताओं के अनुरूप ही होटल का संचालन किया जा रहा है. नवनीत सिंह ने कहा कि गंगा हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है. धर्मनगरी की मान मर्यादाओं का पूरा सम्मान किया जाता है. पत्रकारवार्ता के दौरान सिक्योरिटी मैनेजर शुभम पवार भी मौजूद रहे.

मामले ने पकड़ा था तूल

यहां बता दें कि नववर्ष और क्रिसमस को लेकर होने वाले कार्यक्रमों पर कुछ हिंदी संगठनों ने आपत्ति जताई थी और चेतवानी भी जारी की थी कि धार्मिक नगरी में यह सब नहीं होने दिया जाएगा. ये मामला काफी तूल पकड़ रहा था. अब होटल प्रबन्धन द्वारा कार्यक्रम रद्द करने से मामले का पटाक्षेप भले ही हो गया हो, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं.