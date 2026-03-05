आगरा में खौफनाक वारदात, शादी का दबाव बना रही लड़की ने प्रेमी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत

आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के आजमपाड़ा रोड पर प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को जलाने के मामले में सात दिन बाद उसकी मौत हो गई. स्वरूप कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय ऑटो चालक चांद को 27 फरवरी को उसकी शादीशुदा प्रेमिका शबनम ने अपने भाई, मां, देवर अली और एक अन्य साथी के साथ मिलकर घेर लिया था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दो लोगों ने सवारी बनकर ऑटो रुकवाया, इसके बाद बाकी लोग भी मौके पर पहुंच गए. कहासुनी के बाद चांद को जबरन ऑटो से नीचे खींच लिया गया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. आग की लपटों में घिरे चांद की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और चादर डालकर किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक वह करीब 80 प्रतिशत तक झुलस चुका था.

घटना के 7 दिन बाद इलाज के दौरान युवक की मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में चांद को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. करीब 7 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक चांद और शबनम के बीच करीब दो साल से प्रेम संबंध थे और शबनम उस पर शादी का दबाव बना रही थी. पुलिस ने पीड़ित के भाई शबीर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपियों की तलाश जारी है.

पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस

आग से गंभीर रूप से झुलसे युवक चांद की 7 दिन बाद एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि थाना शाहगंज में आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

