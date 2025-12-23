UKSSSC पेपर लीक मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, मुख्य आरोपी खालिद समेत 3 को बनाया आरोपी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है. सीबीआई ने इस मामले के मुख्य आरोपी खालिद, उसकी बहन साबिया और सहायक प्रोफेसर सुमन के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट पेश की है.



सीबीआई के मुताबिक़ इस मामले में तीनों आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और जेल में बंद हैं. जांच एजेंसी ने चार्जशीट में दावा किया है कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश रची और उसे अंजाम दिया.

जानें क्या है पूरा मामला?

यह मामला उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर को आयोजित की गई स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ा हुआ है. परीक्षा के बाद पेपर लीक की शिकायतें सामने आने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच के दौरान सीबीआई को कई अहम सबूत मिले, जिसके आधार पर यह चार्जशीट दाखिल की गई है.

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह कार्रवाई शुरुआती चरण की है और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य कड़ियों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल

चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बार फिर से राज्य की भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं. यह मामला उन हजारों युवाओं से जुड़ा है, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दी थी. अब सबकी नजर अदालत की अगली कार्रवाई और इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है.

बता दें उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अभ्यार्थियों में इसे लेकर जमकर गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली थी. इसे लेकर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अभ्यार्थियों ने प्रदर्शन किए थे.