अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान में उत्तराखंड के करीब 35 लोग फंसे होने की जानकारी सामने आई है. इनमें सबसे अधिक लोग हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इस खबर के सामने आने के बाद उनके परिवारों में चिंता का माहौल बन गया है. परिजन लगातार अपने रिश्तेदारों से फोन के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं और वहां के हालात की जानकारी ले रहे हैं. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, परिवार वालों का कहना है कि हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. जिससे उन्हें अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है और वे जल्द से जल्द उनके सुरक्षित भारत लौटने की उम्मीद कर रहे हैं.

ईरान में फंसे उत्तराखंड के 30 लोग

मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि मंगलौर क्षेत्र के करीब 30 लोग इस समय ईरान में फंसे हुए हैं और वहां की स्थिति को देखते हुए सरकार को उनके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. विधायक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वहां मौजूद भारतीयों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उनके रहने, खाने-पीने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उचित व्यवस्था की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही वहां के हालात सामान्य होते हैं, सरकार को सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके परिवारों की चिंता दूर हो सके.

सभी लोगों को सुरक्षित लाया जाएगा भारत- पुष्कर सिंह धामी

ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय से जैसे ही कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होगा, उसी के अनुरूप तत्काल कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान या इजरायल में फंसे उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे. साथ ही राज्य सरकार की ओर से वहां मौजूद लोगों से लगातार संपर्क कर उनकी स्थिति की जानकारी ली जा रही है.

