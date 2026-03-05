देहरादून के थाना डालनवाला क्षेत्र में सोमवार (5 मार्च) शाम एक 16 वर्षीय किशोर को उसके तीन परिचित युवकों ने ट्यूशन से लौटते वक्त अगवा कर लिया. इसके बाद नया गांव के पास नदी किनारे ले जाकर ईंट और डंडों से जानलेवा हमला किया. पीड़ित के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास से गुजर रहे हाथी बड़कला चौकी के एक सिपाही ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई.

जानकारी के अनुसार, अगवा कर पीड़ित को ले जाते हुए पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. मामले में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 324(2) और 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

छात्र को अगवा कर किया जानलेवा हमला

पीड़ित के पिता संजीव चन्द पुत्र ने कोतवाली डालनवाला में तहरीर देकर बताया कि उनका बेटा आदित्य चन्द उम्र 16 वर्ष सोमवार शाम 5:30 बजे करीब साला वाला में ट्यूशन पढ़ने गया था. लौटते वक्त रास्ते में अनमोल, नमन और आदित्य नाम के तीन युवकों ने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उनके बेटे को उठा लिया और नया गांव की ओर सड़क से नदी के पास ले गए. वहां तीनों ने उस पर ईंट और डंडों से जानलेवा हमला किया.

सिपाही ने छात्र की बचाई जान

पीड़ित किशोर की चीख-पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे हाथी बड़कला चौकी के एक सिपाही ने दौड़कर मौके पर पहुंचा और किसी तरह उसकी जान बचाई. मारपीट के दौरान आरोपी अनमोल ने पीड़ित का मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया. घटना के बाद पिता ने अपने बेटे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका उपचार चल रहा है.

तीनों आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

संजीव चन्द ने तहरीर में यह भी बताया कि उनके बेटे को अगवा किए जाने का CCTV फुटेज भी मौजूद है जो घटना की पुष्टि करता है. तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला पुलिस ने तीनों आरोपियों अनमोल, नमन और आदित्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया. तीनों आरोपियों की उम्र करीब 16-17 वर्ष बताई जा रही है और सभी डालनवाला, देहरादून के निवासी हैं. मामले की जांच उप निरीक्षक सतबीर सिंह को सौंपी गई है.

