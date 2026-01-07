हरिद्वार में ठंड ने बरपाया कहर, घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए मंदिर और घाट

धर्मनगरी हरिद्वार सोमवार (5 जनवरी) को सुबह घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आई. तड़के से ही शहर के अधिकांश इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई. हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड समेत आसपास के प्रमुख गंगा घाटों पर घना कोहरा फैला रहा और गंगा तट धुंध में ढके नजर आए.

सुबह गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ठंड का तीखा अहसास हुआ. कोहरे के साथ चल रही सर्द हवाओं और नमी के कारण घाटों पर ठिठुरन बढ़ गई. कई श्रद्धालु अलाव के पास हाथ तापते नजर आए, जबकि कुछ लोग गर्म कपड़ों में खुद को पूरी तरह ढककर गंगा घाटों पर पहुंचे.

कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट

घने कोहरे के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही. कई स्थानों पर लोग कोहरे के कारण देर से अपने घरों से बाहर निकले, जिससे दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा.

मौसम में आए इस बदलाव से शीतलहर जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है. गंगा घाटों पर नमी और ठंडी हवा के चलते बुजुर्गों, बच्चों और श्रद्धालुओं को अधिक परेशानी झेलनी पड़ी. स्थानीय दुकानदारों और नाव चालकों ने भी बताया कि सुबह के समय कोहरे और ठंड के कारण आवाजाही कम रही.

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे और ठंड का असर बना रह सकता है. विभाग ने सुबह और देर रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. वाहन चालकों को फॉग लाइट का प्रयोग करने और धीमी गति से वाहन चलाने की हिदायत दी गई है.

डॉक्टरों ने भी ठंड के इस बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़े पहनने, बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने तथा सुबह के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.