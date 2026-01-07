दिल्ली स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी पहुंचे थे. रामपुर सांसद रात करीब डेढ़ बजे मौके पर पहुंचे थे.

इन सबके बीच पूर्व सांसद डॉ एस टी हसन सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के समर्थन में खुल कर सामने आए हैं. उन्होंने कहा है कि रात के अंधेरे में बुलडोजर लेकर जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो. गृह मंत्री अमित शाह से डॉ एस टी हसन ने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

सपा नेता ने कहा कि कि देश मे भाजपा शासित राज्यो में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है. जब अतिक्रमण हो रहा था तब अधिकारी कहां थे? उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अतिक्रमण होने दिया. इतने संवदेनशील इलाके में रात में बुलडोजर कार्रवाई करना ठीक नहीं था.

हसन ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को रात के अंधेरे में बुलडोजर से एक्शन लेने की आदत पड़ गई है. कई मजारों को साफ कर दिया गया और मस्जिदों पर भी इनकी नजर है.

नदवी पर बोले हसन- क्या वो कट्टा लेकर गए थे?

पूर्व सांसद ने कहा कि MCD को रात के दो बजे वहां जाने की क्या जरूरत थी? लोग उत्तेजित क्यों हुए? इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है. यह देश, देशवासियों का है. प्रशासन का नहीं. अगर नदवी वहां पहुंचे तो उनका प्रोटोकॉल है कि वह बतौर सांसद कहीं भी जा सकते हैं. अगर वो वहां खड़े हो गए तो क्या वह संदिग्ध हो गए? क्या तमाशा बना रखा है?

सपा नेता ने कहा कि अगर अतिक्रमण है तो आप पहले लोगों को विश्वास में लीजिए. आप पहले उन अधिकारियों पर एक्शन लीजिए कि आखिर ये कैसे हुआ?इन अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए. हसन ने कहा कि नदवी को वहां जाना चाहिए था. क्या उनके हाथ में पत्थर, कट्टा था? लेकिन आपने तो तमाशा बना दिया कि सपा का सांसद गया तो उछालो इसको.