हरदोई में रिश्ते शर्मसार, सगी बहन से एक साल से रेप कर रहे थे दो भाई, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के अरवल थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक वारदात सामने आई है. यहां पर दो सगे भाई अपनी ही बहन से एक साल से दुष्कर्म कर रहे थे. पीड़िता ने इसका वीडियो बनाया और फिर पुलिस को आपबीती सुनाई. जिसे सुन पुलिस के भी होश उड़ गए. पीडिता की तहरीर पर दोनो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने दोनो को गिरफ्तार किया है.

इस घटना से परिवार समेत पूरे गांव में लोग हैरान हैं. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा सख्त कार्रवाई की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक रिश्तों को शर्मसार करने का मामला अरवल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है. यहां की रहने वाली एक युवती से उसके सगे भाई धमका कर दुष्कर्म कर रहे थे. पीड़िता पांच भाई और दो बहनें हैं. पीड़िता जब भी भाइयों की करतूत बताने का प्रयास करती उसे डांटकर चुप करा दिया जाता. उसकी शादी भी तय हो गयी, जब पीड़िता ने अपने मंगेतर को ये सब बताया तो उसने पुलिस में शिकायत करने को कहा. किसी तरह पीड़ित ने इस दुष्कर्म किये जाने का वीडियो बनाया और उसके बाद पीड़िता मंगलवार को अरवल कोतवाली पहुंची और तहरीर दी. पीड़िता ने आरोपी भाइयों की करतूत के कुछ वीडियो भी पेश किए जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उपरोक्त मुकदमें से संबंधित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए जाएंगे. जांच के आधार पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

जैसे ही यह घटना जग जाहिर हुई, इस घटना ने रिश्तो एवं सामाजिक ताने-बाने को हिला कर रख दिया हर कोई आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.