सीतापुर कांड में आया लेडी टीचर का कनेक्शन! हाजिरी का दबाव बना रहे थे अधिकारी

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीतापुर कांड में आया लेडी टीचर का कनेक्शन! हाजिरी का दबाव बना रहे थे अधिकारी

Sitapur News: यूपी के सीतापुर में बीएसए और प्रधानाचार्य के बीच मारपीट मामले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीएसए शिक्षक पर एक महिला टीचर की हाजिरी लगाने का दबाव बना रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 10:56 AM (IST)
यूपी के सीतापुर में प्रधानाचार्य के हाथों बीएसए की पिटाई मामले में लेडी टीचर का एंगल सामने आया है. इस घटना से पहले प्रधानाचार्य बृजेंद्र वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के बीच बातचीत का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं जिसमें दोनों के बीच बातचीत में एक महिला टीचर का नाम भी सामने आया है. 

दावा किया जा रहा है कि वायरल ऑडियो में प्रधानाचार्य बृजेंद्र वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह बातें कर रहे हैं. इस वायरल ऑडियो की एबीपी लाइव पुष्टि नहीं करता है. इस ऑडियो में बीएसई अधिकारी प्रधानाचार्य पर महिला शिक्षिका की हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे है. इस मामले में विवादित महिला शिक्षक अवंतिका गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है.  

वायरल ऑडियो में दोनों के बीच बातचीत का दावा

वायरल ऑडियो के बाद विभाग की काफी फ़ज़ीहत हो रही हैं. इसमें बीएसए अधिकारी शिक्षक से पूछ रहे हैं कि मैडम क्यों नहीं आ रही हैं, गांववाले लोग पूछ रहे हैं. जबकि अधिकारी कहते हैं कि आप गांववालों की चिंता मत करिए, गांव से शिकायत आएगी तो हम देखेंगे क्या समस्या है. हम जो आपसे कह रहे हैं आप वो ही करिए. 

शिक्षक ने कहा कि हम उन्हें बताते कि हैं मैडम मेडिकल लीव पर हैं लेकिन उनकी गाड़ी प्रधान के घर के सामने से निकलती है. इस पर अधिकारी कहते हैं कि आप लोग टाइम से आते हैं. तो वो कहते हैं कि जी हम टाइम पर आते हैं. इस पर अधिकारी उनसे कहते हैं कि आप उनसे सेल्फी मंगाना शुरू करें. यही नहीं बातचीत के अंत में बीएसए कहते हैं कि कल से एक साल तक सेल्फी भेजिए एक मिनट की भी देरी हुई तो सस्पेंड कर दूंगा. 

आरोपी महिला शिक्षिका भी सस्पेंड

बता दें कि बीते मंगलवार को बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने शिक्षक बृजेंद्र वर्मा को अपने दफ़्तर बुलाया था. जब शिक्षक उनसे मिलने दफ़्तर गए तो शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत होती हैं. इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया हैं जिसमें वर्मा अपनी बेल्ट से बीएसए की पिटाई करते दिखते हैं. 

आरोप है कि बीएसए ने शिक्षक को सस्पेंड करने की धमकी दी थी. जिससे शिक्षक भड़क गया और ये सब हुआ. बीएसए की शिकायत पर बृजेंद्र वर्मा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है जबकि लंबे समय से गैरहाजिर महिला शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है. 

Published at : 26 Sep 2025 10:56 AM (IST)
Tags :
Sitapur News UP NEWS
