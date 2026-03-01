हरदोई में 40 कुंतल अवैध भांग का भंडाफोड़, होली से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के हरदोई में सर्कुलर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में 40 कुंतल अवैध भंडारण की गई भांग प्रशासन ने पकड़ी है. होली से पहले बड़े पैमाने पर लाई गई भांग पकड़े जाने के बाद प्रशासन अब मामले में आवश्यक कार्यवाई में जुट गया है. आरोप है कि लाइसेंस से अधिक भंडारण हो रहा था, जिसे अवैध रूप से बेचे जाने की आशंका है. राजस्व हानि के साथ यह नशे के रूप में भी बड़ा खतरा मना जा रहा है.

वहीं इस तरह से भंडारण पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं. कहा यह भी जा रहा है कि बिना अधिकारियों-कमर्चारियों की मिलीभगत के ऐसा करना नामुमकिन है. फिलहाल इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है. दस्तावेजों की जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं,

क्या है पूरा मामला ?

शहर कोतवाली के सर्कुलर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में ओम ट्रेडर्स के यहां विभिन्न प्रकार की बटी बनाई जाती है जिसका लाइसेंस जारी है. इनको वर्ष में प्रति वर्ष 1500 कुंतल भांग का लाइसेंस जारी है. शनिवार को प्रशासन को जानकारी मिली कि यहां पर बड़े पैमाने पर खेल खेला जा रहा है, और बड़ी मात्रा में भांग का अवैध भंडारण है. इस सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट सुनील त्रिवेदी, सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने एक्साइज टीम के साथ यहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छापा मारा. अंदर का दृश्य देखकर हर अधिकारी हैरान रह गया.

यहां अवैध तरीके से करीब 40 कुंतल भांग भंडारण कर रखी गयी थी जिसके कागज आदि नही दिखाए जा सके. गंदगी आदि अव्यवस्था देखकर अधिकारियों ने नाराजगी जताई. अधिकारियों ने अवैध भांग को कब्जे में ले लिया है.

प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अब इस मामले में आवश्यक कार्यवाई की जा रही है. होली से पहले बड़े पैमाने पर अवैध भांग के भंडारण को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है.