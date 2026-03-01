होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ ट्रांसफर, 2027 चुनाव पर भी सतीश शर्मा का बयान

उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए राशि भेजी है. यह जानकारी राज्य मंत्री (खाद्य एवं रसद) सतीश चंद्र शर्मा ने दी है. उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया है. यह घोषणा होली से पहले प्रदेश स्तर पर की गई.

राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाओं को होली पर विशेष सौगात दी गई है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

1500 करोड़ रुपये सीधे खातों में ट्रांसफर

मंत्री के अनुसार, डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए लगभग 1500 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है. सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना है.

2027 चुनाव और ‘केसरिया’ रंग पर प्रतिक्रिया

होली के अवसर पर संगठन की गोपनीय बैठक के दौरान उनसे चुटीला सवाल पूछा गया कि क्या इस बार होली में ‘केसरिया’ रंग बरकरार रहेगा या समाजवादी पार्टी इसका रंग बदलने की कोशिश करेगी. इस पर मंत्री ने संतुलित अंदाज में जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली ‘डबल इंजन’ सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, जिसका रंग सबसे गहरा है. भाजपा सरकार की ताकत ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र है.

सतीश चंद्र शर्मा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उनके अनुसार, जनता का भरोसा ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है.