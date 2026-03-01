वाराणसी में भी दिखा ईरान-इजराइल हमले का असर, एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट रद्द

इजरायल ईरान सहित खाड़ी देशों के बीच छिड़ी भीषण जंग के बीच दुनिया के अलग-अलग देश भी सहमे नजर आ रहे हैं. अब इस हमले का असर वाराणसी एयरपोर्ट पर साफ भी दिखना शुरू हो गया है. इसी बीच वाराणसी से मिली जानकारी के अनुसार जनपद के एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली दो फ्लाइट को सुरक्षा दृष्टिकोण से कैंसिल कर दिया गया.

इस दौरान भारत से भी आवागमन करने वाले कई विमान कैंसिल हो चुके हैं. दुनियाभर में इस हमले का असर देखने को मिल रहा है. कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्रों को हमले की वजह से बंद कर दिया है. साथ ही ईरान द्वारा किए गए 8 देशों पर हमले के बाद वहां की फ्लाइट भी रद्द की जा रही हैं.

एयर इंडिया एयरलाइन के दो विमान कैंसिल

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी एयरपोर्ट से शारजाह के लिए जाने वाली दो फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया. यह एयर इंडिया एयरलाइन के विमान थे. जिसमें से एक का नाम IX183 और दूसरे IX187 है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इजरायल-ईरान के बीच छिड़े युद्ध को लेकर सुरक्षा दृष्टिकोण से इन विमानों को कैंसिल किया गया है. फ्लाइट रद्द होने की वजह के वाराणसी से शारजाह जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

हालात सामान्य होने पर ही विमानों का आवागमन शुरू होगा

वर्तमान समय में न सिर्फ ईरान इजरायल बल्कि अन्य खाड़ी देश से भीषण तबाही की तस्वीर आ रही है. एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान स्थिति पर कड़ी नजर बनी हुई है. स्थिति सामान्य होते ही यात्रियों के लिए विमानों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा.

बता दें कि शनिवार (28 फरवरी) को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के तेहरान समेत कई जगहों पर हमला कर दिया था. इसके जवाब में ईरान ने करीब 8 देशों में अमेरिकी सेना के एयरबेस को तबाह कर दिया. इसमें बहरीन, कतर और दुबई समेत कई जगहों पर अपने रॉकेट दागे हैं.

रविवार (1 मार्च 2026) की सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की भी पुष्टि हुई है. इस मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने की है. बताया जा रहा है कि इस हमले में खामेनेई का पूरा परिवार खत्म हो गया है.