हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोई: एकतरफा प्यार में छात्रा पर बांके से हमला, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को लगी गोली

हरदोई: एकतरफा प्यार में छात्रा पर बांके से हमला, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को लगी गोली

Hardoi Hindi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एकतरफा प्यार में छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ. शादी से इनकार करने पर सनकी आशिक ने बांके से वार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया,

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Feb 2026 11:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एकतरफा प्यार और सनक की एक खौफनाक वारदात सामने आई है. शादी से इनकार करने पर एक सिरफिरे युवक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही 18 वर्षीय छात्रा पर बांके (धारदार हथियार) से जानलेवा हमला कर दिया. वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हथियार बरामदगी के दौरान वह पुलिस की राइफल छीनकर भागने लगा. इसके बाद हुई पुलिस मुठभेड़ (Encounter) में आरोपी के पैर में गोली लगी है. इस क्रॉस-फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है.

यह दिल दहला देने वाली घटना लोनार थाना क्षेत्र की है. 18 वर्षीय छात्रा अपनी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देकर एक सहेली के साथ बाइक से घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपी पंकज (निवासी असलापुर, कोतवाली क्षेत्र) ने उन्हें रोक लिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बौखलाए पंकज ने छात्रा के सिर पर बांके से ताबड़तोड़ वार कर दिए. लहूलुहान अवस्था में छात्रा को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका सघन इलाज जारी है.

शादी का बना रहा था दबाव, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

पीड़िता के परिजनों के अनुसार, आरोपी पंकज लंबे समय से छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था. छात्रा द्वारा स्पष्ट इनकार करने के बावजूद वह लगातार उसका पीछा कर रहा था. परिवार का आरोप है कि उन्होंने सोमवार को ही पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. समय रहते कार्रवाई न करने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद हो गए. इस घोर लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एएसपी (ASP) ने संबंधित चौकी इंचार्ज और हेड मोहर्रिर के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़

वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पंकज को हिरासत में ले लिया. जब पुलिस टीम उसे लेकर वारदात में इस्तेमाल किया गया 'बांका' बरामद करने जा रही थी, तभी मौका पाकर आरोपी ने सिपाही रोहित की राइफल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने लगा. जवाबी कार्रवाई और घेराबंदी के दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. इस मुठभेड़ में सिपाही रोहित भी जख्मी हुए हैं. दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 11:34 PM (IST)
Tags :
Hardoi News Hardoi Crime News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: CSN कॉलेज के समारोह में पहुंचे ब्रजेश पाठक, स्थानीय भाषा में छात्रों को दिया सफलता का मंत्र
CSN कॉलेज के समारोह में पहुंचे ब्रजेश पाठक, स्थानीय भाषा में छात्रों को दिया सफलता का मंत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोई: एकतरफा प्यार में छात्रा पर बांके से हमला, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को लगी गोली
हरदोई: एकतरफा प्यार में छात्रा पर बांके से हमला, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को लगी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: रुद्रपुर में नमाज के दौरान मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस
उत्तराखंड: रुद्रपुर में नमाज के दौरान मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: विधायक के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप, दबाव में समझौते का दावा, भाई ने दी सुसाइड की चेतावनी
आगरा में विधायक के बेटे पर टोलकर्मी से मारपीट का आरोप, दबाव में समझौते का दावा, भाई ने दी सुसाइड की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Sandeep Chaudhary: असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ...राहुल को गद्दार बताओ? | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
सुखोई, राफेल के बाद अब तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति, हादसों के बीच द्रौपदी मुर्मू का बड़ा फैसला 
महाराष्ट्र
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार जाएंगे राज्यसभा, मां सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बाद खाली हुई थी सीट
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget