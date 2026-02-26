एक्सप्लोरर
क्या फिर सपा में आएंगे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा? निकाय चुनाव से पहले छोड़ा था अखिलेश यादव का साथ
UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिससे उनके बीजेपी से मोहभंग और सपा में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बीते निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है.
हेमराज वर्मा की अखिलेश यादव से मुलाकात से यह संकेत मिल रहे हैं कि पूर्व मंत्री का अब बीजेपी से मोह भंग हो गया है और वह 'घर वापसी' का मूड बना रहे हैं. सूत्रों की मानें तो हेमराज वर्मा पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर दावेदारी का ऐलान भी कर सकते हैं.
