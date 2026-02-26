उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. बीते निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है.

हेमराज वर्मा की अखिलेश यादव से मुलाकात से यह संकेत मिल रहे हैं कि पूर्व मंत्री का अब बीजेपी से मोह भंग हो गया है और वह 'घर वापसी' का मूड बना रहे हैं. सूत्रों की मानें तो हेमराज वर्मा पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर दावेदारी का ऐलान भी कर सकते हैं.