हापुड़ में स्मार्ट मीटर पर बवाल, महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, बढ़े बिल और अचानक कटौती से गुस्सा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर है. यहां शिवगढ़ी और रामगढ़ी इलाके में महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं और रिचार्ज खत्म होते ही बिना किसी सूचना के बिजली काट दी जा रही है, जिससे भीषण गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है.

यहां हाथों में लाठी-डंडे लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं. विरोध इतना उग्र है कि एक महिला दीवार पर लगे स्मार्ट मीटर को डेढ़ से मारकर तोड़ रही है. इस दौरान वहां मौजूद बिजली विभाग की टीम का भी घेराव किया गया.

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स्मार्ट मीटर के रिचार्ज में दिक्कत

स्थानीय निवासी जोगिंद्री का कहना है कि पहले के मीटर ठीक थे, लेकिन इन नए मीटरों में 2000 या 5000 का रिचार्ज करने पर भी पता नहीं चलता कि पैसे कब खत्म हो गए. स्मार्ट मीटर से बहुत परेशानी हो रही है. पहले जो मीटर थे उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिल आता था और उसे हम जमा करते थे. अब इसमें चाहे 1000 डालो या 5000, तुरंत कट जाते हैं और बिजली गुल हो जाती है. भीषण गर्मी में बच्चे बीमार हो रहे हैं, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है. फिलहाल, लोग मांग कर रहे हैं कि इन स्मार्ट मीटरों को हटाकर पुराने मीटर वापस लगाए जाएं.

लगातार शिकायतें बढ़ रहीं

उधर इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जबकि हापुड़ समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में उबाल है. कई जगह लोगों ने आक्रोश में मीटर तोड़ भी दिए हैं. लोगों की नाराजगी देखते हुए सरकार ने स्मार्ट मीटर धारकों को कुछ राहत भी दी है. लेकिन अब स्मार्ट मीटर पर लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं बचा है.

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