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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर चली गोली, 3 लोग हुए घायल; जानें पूरा मामला

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर चली गोली, 3 लोग हुए घायल; जानें पूरा मामला

Kashi Vishwanath Gun Firing: श्री काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 के बाहर तैनात PAC जवान से एक्सीडेंटल फायर हो गया, जिसमें मौके पर मौजूद तीन लोग घायल हो गए.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 05 Jul 2026 08:12 AM (IST)
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श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट के बाहर शनिवार (4 जुलाई) के दिन एक ऐसी घटना हुई, जिसके बाद लोगों के जुबान पर बस यही चर्चा थी कि भोलेनाथ ने जान बचा ली. जी हां,  श्री काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 के बाहर तैनात PAC जवान से एक्सीडेंटल फायर हो गया, जिसमें मौके पर मौजूद तीन लोग घायल हो गए.

घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा ले जाया गया, जहां तीनों का उपचार कराया गया. जानकारी प्राप्त होने तक तीनों घायल खतरे से पूरी तरह बाहर बताए जा रहे हैं. 

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एक्सीडेंटल फायर की वजह से हुई घटना

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट के बाहर हुई इस घटना के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. जॉइंट कमिश्नर शिवहरी मीणा ने कहा कि लोगों की सुरक्षा में तैनात PAC जवान की राइफल गिरने से एक्सीडेंटल फायर हो गया. यह गोली सड़क से टकराई, जिससे सड़क पर पड़े गिट्टी-पत्थर उछले और 2 फूल माला विक्रेता तथा एक राहगीर घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. इस घटना में घायल का नाम निक्की, रामबाबू और विकास बताया जा रहा है. 

 बाल बाल बची जान 

आम दिनों की तरह शनिवार (4 जुलाई) के दिन भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही. इस घटना के बाद लोगों के बीच इस बात की चर्चा भी रही कि बाबा विश्वनाथ की वजह से लोगों की जान बच गई, नहीं तो यह बड़ी घटना हो सकती थी. घायलों को मामूली चोट आई है.  घटना के बाद PAC जवान को चौक थाना भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. 

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Published at : 05 Jul 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Kashi Vishwanath UP NEWS VARANASI NEWS
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