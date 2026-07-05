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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा, आरोपी अविनाश शुक्ला ने गर्लफ्रेंड को दिए थे पैसे

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा, आरोपी अविनाश शुक्ला ने गर्लफ्रेंड को दिए थे पैसे

Ayodhya News In Hindi: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख से ज्यादा लेन-देन का खुलासा हुआ है. महिला दोस्त को 2 लाख नकद व महंगा फोन गिफ्ट किया था.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 05 Jul 2026 11:10 AM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है. आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख रुपये से ज्यादा के लेन-देन की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब इन लेन-देन की जांच कर रही है कि ये चढ़ावे की चोरी से जुड़े हैं या नहीं.

जांच में पता चला कि अविनाश ने अपनी एक महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपये नकद और एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इतना पैसा उसके पास कहां से आया.

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भाई ने पूछा तो दिया टालमटोल जवाब

अविनाश के भाई अभिषेक ने बताया कि वह कई बार ड्यूटी के बाद कैश लेकर योग केंद्र जाते देखा था. जब पूछा तो अविनाश ने साफ जवाब नहीं दिया. बाद में अनुकल्प से पूछने पर उसने कहा कि जजमान खुश होकर पैसे देते हैं और दर्शन में मदद के बदले भी लोग देते हैं. उसने कहा कि इस बारे में दोबारा बात मत करना.

पुलिस कर रही गहन जांच

अयोध्या पुलिस इन सभी बिंदुओं की सच्चाई जांच रही है. आरोपी के बैंक लेन-देन, नकद लेन-देन और संपर्कों की छानबीन की जा रही है. 

चढ़ावा गिनती कमरे में नए सख्त नियम

चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं. अब नोटों की गिनती टेबल-कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाकर की जा रही है. गिनती के दौरान कर्मचारियों को आपस में बात करने की इजाजत नहीं है. बार-बार बाथरूम जाने वाले कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है. कैंटीन में ज्यादा देर तक बैठने की छूट नहीं है. पूरे काउंटिंग रूम पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी है.

मॉनिटरिंग रूम के कर्मचारी भी सतर्क

मॉनिटरिंग रूम में तैनात कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जगह नहीं छोड़ सकेंगे. मकसद साफ है कि दान की गिनती में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और दोबारा ऐसी घटना न हो. मंदिर समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 05 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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UP NEWS Ayodhya NEWS
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