हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में लापता बेटे की राह देखते रह गए परिजन, पुलिस ने 'लावारिस' मानकर कर दिया अंतिम संस्कार

हापुड़ में लापता बेटे की राह देखते रह गए परिजन, पुलिस ने 'लावारिस' मानकर कर दिया अंतिम संस्कार

Hapur News In Hindi: सिंभावली थाना क्षेत्र के माधापुर गांव के रहने वाले प्रशांत कुमार 1 अप्रैल से लापता था. सड़क हादसे में मौत के बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त नहीं की और अंतिम संस्कार कर दिया.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

हापुड़ से पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त किए बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया. यह मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के माधापुर गांव के रहने वाले प्रशांत कुमार (उर्फ पप्पू) से जुड़ा है. एसपी ने मामले में सख्त रुख अपनाया है, एसपी ने दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को प्रशांत अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए घर से निकला था. रास्ते में सिखैड़ा के पास उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस और सब-इंस्पेक्टर ने उसे इलाज के लिए पहले स्थानीय केंद्र और फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज भिजवाया. अप्रैल को इलाज के दौरान प्रशांत की मृत्यु हो गई.

लावारिस मानकर पुलिस ने शव का किया अंतिम संस्कार

हैरानी की बात यह है कि प्रशांत के परिजन 2 अप्रैल से ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सिंभावली थाने के चक्कर काट रहे थे और पुलिस उन्हें टालती रही. 6 अप्रैल को जाकर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की. इस बीच, प्रशांत की पहचान होने के बावजूद या पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किए बिना ही, पुलिस ने 5 अप्रैल को उसे 'अज्ञात' (लावारिस) घोषित कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया. 

इसके बाद 9 अप्रैल को परिजनों को सूचना मिली कि प्रशांत की बाइक थाने में खड़ी है. जब उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की और छानबीन हुई, तो पता चला कि जिस युवक को पुलिस ने लावारिस समझकर जला दिया, वह प्रशांत ही था. इस खबर ने परिजनों 

परिजनों ने जाम की सड़क

पुलिस की इस लापरवाही से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस के पास प्रशांत का फोटो और जानकारी होने के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही गुमशुदगी की तलाश कर रहे परिवार को इसकी सूचना दी गई.

एसपी ने पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड

वहीं, पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए उप-निरीक्षक विकेश कुमार और गोविन्द सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. एसपी ज्ञानंजय सिंह की ओर से दोनों सब इंस्पेक्टरों के द्वारा घटना को गंभीरता से न लेना, युवक की पहचान हेतु फोटो प्रचारित न करना और अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने में दोषी पाया गया. 

साथ ही एसपी ने जनपद के सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जब परिवार थाने के चक्कर काट रहा था, तब पुलिस को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी. अज्ञात शव मिलने पर पहचान की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, जिसमें इन अधिकारियों ने कोताही बरती.

परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार

फिलहाल, इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है कि उनके साथ हुई इस अमानवीय चूक के जिम्मेदार लोगों पर केवल निलंबन ही नहीं, बल्कि कठोर कानूनी कार्रवाई भी हो.

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Hapur News Hapur Police UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में लापता बेटे की राह देखते रह गए परिजन, पुलिस ने 'लावारिस' मानकर कर दिया अंतिम संस्कार
हापुड़ में लापता बेटे की राह देखते रह गए परिजन, पुलिस ने 'लावारिस' मानकर कर दिया अंतिम संस्कार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में शादी का झांसा देकर 5 साल तक रेप, आरोपी ने कराया गर्भपात, पुलिस मामले की जांच में जुटी
बस्ती में शादी का झांसा देकर 5 साल तक रेप, आरोपी ने कराया गर्भपात, पुलिस मामले की जांच में जुटी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bhadohi News: भदोही में ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत बड़ी कार्रवाई, ₹1.68 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर
भदोही में ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत बड़ी कार्रवाई, ₹1.68 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talk: इस्लामाबाद में चप्पे-चप्पे पर पहरा, ‘मिशन इम्पॉसिबल’ पर US-ईरान की वार्ता, पाक की अब असली अग्नि परीक्षा
इस्लामाबाद में चप्पे-चप्पे पर पहरा, ‘मिशन इम्पॉसिबल’ पर US-ईरान की वार्ता, पाक की अब असली अग्नि परीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हुमायूं कबीर-AIMIM गठबंधन टूटने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'अब साबित हो गया है कि...'
हुमायूं कबीर-AIMIM गठबंधन टूटने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'अब साबित हो गया है कि...'
बॉलीवुड
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
टेक्नोलॉजी
Ghost Murmur: US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
Ghost Murmur: US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
हेल्थ
Hot Water Benefits: वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?
वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget