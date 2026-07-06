यूपी के सभी 18 मंडलों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, लोगों को मिलेगा ये फायदा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बच्चों में खेलों की प्रतिभा को बढ़ावा देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चे और युवा सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही नहीं बनते बल्कि वो नशे और दूसरी बुराइयों से भी दूर रहते हैं. उन्होंने कहा कि खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. सरकार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी दे रही हैं.

खेल और खिलाड़ियों को लेकर लिखी चिट्ठी

सीएम योगी ने लिखा- 'मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, खेल का मैदान गौरवान्वित कर रहा है. सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है.' उन्होंने कहा आज यूपी की पहचान क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, पैरालंपिक ऊंची कूद खिलाड़ी प्रवीण कुमार, अन्नू कुमारी (भाला फेंक) जैसे बेटे-बेटियों से भी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, चैंपियन एक दिन में नहीं बनते और खेल संस्कृति भी रातोंरात नहीं बनती, प्रदेश में खिलाड़ियों के कौशल, उन्नयन, प्रशिक्षण और सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही खेल नीतियां भी बदली गईं हैं. विभिन्न स्पर्धाएं अब यूपी के युवाओं के लिए केवल खेलो नहीं, अपितु ओलंपिक जैसे मंचों तक पहुंचने का माध्यम हैं.

आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं. मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है. प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज एवं एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा.

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'बच्चों के खेल की प्रतिभा को न दबाएं'

मैं अभिभावकों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को कभी दबाएं नहीं. खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए सबसे सशक्त ढाल बनता है. बच्चे एवं युवा खेलों को दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं. युवाओं के लिए खेल आज करियर में सपनों को साकार करने का माध्यम भी है. खेलने वाला ही खिलता है.

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