भदोही में ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत बड़ी कार्रवाई, ₹1.68 करोड़ की अवैध शराब पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 1.68 करोड़ रुपये की अवैध शराब को नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर की गई, जिससे थानों में लंबे समय से जमा माल का निस्तारण किया जा सके.

भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज 142 मामलों से जुड़ी कुल 33,623 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया. इसमें सबसे ज्यादा शराब गोपीगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुई, जहां 121 मुकदमों से संबंधित 26,482 लीटर शराब शामिल थी. वहीं औराई थाना क्षेत्र से 6,957 लीटर और ज्ञानपुर थाना से 20 मुकदमों की 184 लीटर शराब भी नष्ट की गई.

नौधन यार्ड स्थित खाली मैदान में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. यहां बुलडोजर चलाकर शराब को जमीन में मिला दिया गया, ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल न हो सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई

इस अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई. अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की देखरेख में एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, आबकारी अधिकारी और अभियोजन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

क्या है ‘ऑपरेशन क्लीन’

‘ऑपरेशन क्लीन’ का मकसद थानों में सालों से जमा अवैध सामान को कानूनी तरीके से खत्म करना है. इससे मालखानों में जगह खाली होती है और साक्ष्यों का सही प्रबंधन भी हो पाता है. पुलिस का कहना है कि इससे सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित बनता है.

एसपी अभिनव त्यागी ने साफ कहा कि जिले में अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. जो लोग इस तरह के अवैध धंधों में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसी भी अवैध कारोबार से जुड़े अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा.