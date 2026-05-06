हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में सिंभावली थाना क्षेत्रांतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था. युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें शुरूआती जांच में मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बार कर रही है.

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पुलिस की गश्त टीम को मिला शव

जानकारी के मुताबिक हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर दतियाना गांव के पास बुधवार की सुबह पेट्रोलियम गश्त टीम को सड़क किनारे एक शव पड़ा मिला. गश्त टीम ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक की शिनाख्त प्रदीप के रूप में की, जो पास के ही गांव मधापुर के रहने वाला था.

बताया जा रहा है कि मृतक प्रदीप गांव में चक्की चलाने का काम करता था. परिजनों के अनुसार, पिछले दो साल से प्रदीप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण वे काफी परेशान रहता था. बीती रात्रि प्रदीप घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. बुधवार सुबह जब परिजनों को उनका शव मिलने की सूचना मिली, तो परिवार में कोहराम मच गया. मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

सिंभावली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं. फिलहाल किसी भी आपराधिक घटना से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल पाएगा.

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