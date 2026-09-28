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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

गोरखपुर में दो दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद हुए जल जमाव से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इसके चलते राप्ती नदी खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे बह रही है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 28 Sep 2026 06:18 PM (IST)
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यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है. दो दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद हुए जल जमाव से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, तो वहीं अब नेपाल में हो रही लगातार बारिश और पानी छोड़े जाने की वजह से पूर्वी यूपी में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.

गोरखपुर में बहने वाली राप्ती नदी खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे बह रही है. राप्ती वार्निंग लेवल (चेतावनी बिंदु) पर पहुंच गई है. बीते 24 घंटे में राप्ती नदी पौन मीटर (700 सेंटीमीटर) की रफ्तार से बढ़ रही है. यही हाल रहा तो राप्ती नदी 24 घंटे के अंदर खतरे का निशान पार कर सकती है. ऐसे में नदी के किनारे बसे गांव में खाद बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है. वही रोहिन और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

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राप्ती नदी बर्ड घाट पर खतरे के निशान से आधा मीटर नीचे

गोरखपुर में राप्ती नदी बर्ड घाट पर खतरे के निशान 74.98 से महज आधा मीटर नीचे 74.480 आरएल मीटर पर बह रही है. 28 सितंबर सोमवार को सुबह 8:00 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक नदी महज आधा मीटर (500 सेंटीमीटर) नीचे बह है. बीते 24 घंटे में राप्ती नदी पौन मीटर (700 सेंटीमीटर) की रफ्तार से बढ़ रही है. 16 घंटे में राप्ती ने 550 सेंटीमीटर यानी लगभग आधा मीटर से अधिक की रफ्तार से बढ़ रही है. ऐसे में जलस्तर इसी तेजी के साथ बढ़ता रहा तो राप्ती नदी 10 से 12 घंटे में खतरे का निशान पार कर सकती है. ऐसे में नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है.

वही रोहिन नदी त्रिमुहानी घाट पर खतरे का निशान पार कर चुकी है. 28 सितंबर (सोमवार) की सुबह 8:00 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक रोहिन नदी खतरे के निशान 82.44 से 70 सेंटीमीटर ऊपर 82.510 आरएल मीटर पर बह रही है. हालांकि बीती शाम 4:00 की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही थी.

लेकिन 16 घंटे के भीतर ही खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी. रोहित नदी ने बीते 28 सितंबर सोमवार की सुबह 8:00 बजे की रिपोर्ट की मुताबिक रिकॉर्ड बीते 24 घंटे में 1 मीटर 29 सेंटीमीटर की बढ़त लेकर खतरे का निशान पार कर लिया है. रोहित नदी 16 घंटे में लगभग आधा मीटर यानी 480 सेंटीमीटर बढ़ी है. रोहित नदी में पानी की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है.

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16 घंटे में घाघरा ने 110 सेंटीमीटर के साथ खतरा बिंदु किया पार

घाघरा नदी अयोध्या पुल पर खतरे के निशान 92.73 से 60 सेंटीमीटर ऊपर 92.790 आरएल मीटर पर बह रही है. बीते 24 घंटे में अयोध्या पुल पर घाघरा ने 400 सेंटीमीटर यानी लगभग आधा आरएल मीटर की बढ़त ली है. वही 16 घंटे में घाघरा ने 110 सेंटीमीटर की बढ़त के साथ खतरा बिंदु पार कर लिया है. घाघरा नदी तुर्तीपार में खतरा बिंदु 64.01 से 190 सेंटीमीटर ऊपर 64.200 आरएल मीटर पर बह रही है.

घाघरा नदी ने तुर्तीपार में 28 सितंबर (सोमवार) की सुबह 8:00 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 590 सेंटीमीटर और 16 घंटे में 510 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज की है. बीती शाम 4:00 की रिपोर्ट के मुताबिक घाघरा नदी तुर्तीपार में 16 घंटे पहले खतरे के निशान 64.01 से 510 सेंटीमीटर नीचे 63.690 आरएल मीटर पर बह रही थी. यानी तुर्तीपार में घाघरा नदी ने 16 घंटे के अंदर रिकॉर्ड आधे मीटर से अधिक की बढ़त के साथ खतरा बिंदु पार किया है.

सभी नदियों पर निगरानी कर बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय

गुर्रा नदी पिण्डरा घाट पर खतरा बिंदु 70.50 से 1 मीटर से भी अधिक नीचे बह रही है. इस नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीण इलाकों में अभी बाढ़ का खतरा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है. इसके बावजूद नदी के बढ़ने की रफ्तार खतरा पैदा करती हुई दिखाई दे रही है. क्योंकि गुर्रा नदी ने पिण्डरा घाट पर बीते 24 घंटे में पौन आरएल मीटर यानी 750 सेंटीमीटर की बढ़त दर्ज और 16 घंटे में आधा मीटर की रफ्तार से बढ़ी है. नदी के बढ़ने की रफ्तार ऐसे ही रही तो अगले 16 से 24 घंटे में गुर्रा नदी भी खतरे का निशान पार कर जाएगी.

इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि इस समय सभी नदियां लगातार बढ़ रही हैं. सरयू (घाघरा) नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. राप्ती नदी भी अपने वार्निंग लेवल (चेतावनी बिंदु) से ऊपर आ गई है. रोहिन नदी भी अपने डेंजर लेवल पर है. ऐसे में सभी नदियों पर सतत निगरानी बनाई जा रही है.

सभी जगह पर बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है. सभी सिंचाई विभाग और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं. ग्राम्य स्तर पर 122 ग्राम में सुरक्षा समितियां सक्रिय किया गया हैं. सभी टीम एक्टिव है और लगातार सभी जगह पर निगरानी की जा रही है. अभी कहीं बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है. दक्षिणी ग्रामीण इलाका गोला क्षेत्र संवेदनशील है वहां पर एसडीएम ने दौरा किया है. जहां भी आवागमन बाधित होगा वहां पर तत्काल प्रभाव से नाव लगाई जाएगी.

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Published at : 28 Sep 2026 06:18 PM (IST)
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