हापुड़ में 54 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट, दिल्ली में खपाने की थी तैयारी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावट खोरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 54 क्विंटल यानी पूरे 5 हजार 400 किलोग्राम संदिग्ध और मिलावटी पनीर की महा-खेप को पकड़ा है. बाजार में इस 'सफेद जहर' की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपये आंकी गई है.

रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पावन पर्व को देखते हुए मिलावटखोर भारी मुनाफे के लालच में इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने पर आमादा हैं. लेकिन जनपद हापुड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी दिन में छापेमारी के साथ-साथ रात में भी ऑपरेशन को चलाए हुई है. खाद्य विभाग की टीम ने हापुड़ के पिलखुवा में छिजारसी टोल प्लाजा पर सहायक आयुक्त चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में मुरादाबाद से आ रही एक और संभल से आ रही दो गाड़ियों समेत कुल तीन वाहनों को रोक लिया.

यह भी पढ़ें: नंद किशोर गुर्जर बोले, '...नहीं तो मुलायम सिंह यादव कहीं पंचर लगा रहे होते'

गाड़ी में 54 क्विंटल मिलावटी मावा

जब गाड़ियों के पिछले हिस्से खोले गए, तो अधिकारी भी नज़ारा देखकर हैरान रह गए. गाड़ियों के अंदर अत्यंत अस्वच्छ, बदबूदार और अनहाइजीनिक हालत में बिना खाद्य सुरक्षा मानकों के 54 क्विंटल मिलावटी पनीर भरा पड़ा था. जांच में सामने आया कि यह सिंथेटिक और जहरीला पनीर त्यौहारों पर दिल्ली-एनसीआर के होटलों, रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों में खपाने की बड़ी साजिश थी.

सैंपल लेकर जांच को भेजे गए

खाद्य सुरक्षा टीम ने तुरंत 3 दूध और 5 पनीर समेत कुल 8 नमूने संकलित कर जांच प्रयोगशाला भेज दिए और वहीं, इस जहरीले सामान का एक भी टुकड़ा बाजार में न पहुंच सके, इसके लिए मौके पर ही जेसीबी बुलडोजर मंगवाकर गहरा गड्ढा खुदवाया और पूरे 54 कुंतल यानि 14 लाख रुपये कीमत के पनीर को मिट्टी में दफन कर पूरी तरह नष्ट करा दिया.

नष्ट करवाया गया मिलावटी मावा

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि 26 अगस्त की रात टोल ड्यूटी के दौरान टीम ने चेकिंग कर 8 नमूने भरे. गाड़ियों में लगभग 54 क्विंटल पनीर था, जो मिलावटी और अनहाइजीनिक कंडीशन में था. इसे मौके पर ही जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया है और सैंपल लैब भेजे गए हैं. मिलावट के खिलाफ यह सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा.

आपको बता दें कि हापुड़ प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक फैले मिलावट सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है. वहीं, योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है जनता की थाली में जहर परोसने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: अंकित बालियान की हत्या पर अखिलेश का बड़ा बयान, 'यूपी का जाट समुदाय आक्रोशित'