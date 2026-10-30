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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC रिजल्ट पर अखिलेश यादव बोले, 'हम 5 सीट नहीं, 50 जिले जीते हैं'

UP MLC रिजल्ट पर अखिलेश यादव बोले, 'हम 5 सीट नहीं, 50 जिले जीते हैं'

UP MLC रिजल्ट के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव गदगद हैं. उन्होंने कहा कि हम चौबीस-छब्बीस जीते हैं, हम सत्ताइस भी जीतेंगे. 27 से उनका मतलब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 10:23 PM (IST)
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सपा चीफ अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पार्टी के उम्मीदवारों को बधाई दी और साथ ही वोटर्स का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि हमने 5 सीटें नहीं बल्कि 50 जिले जीते हैं. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम 27 (यूपी विधानसभा चुनाव 2027) भी जीतेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर समाज को पीड़ित, दुखी और अपमानित किया इसलिए सभी साथ आ चुके हैं.

अखिलेश ने कहा, "पीडीए का जनाधार अब 95% हो गया है क्योंकि हमें ब्राह्मण समाज ने भी वोट दिया है, व्यापारी समाज ने भी और कायस्थ समाज ने भी. बीजेपी के लिए राजनीति सबसे ऊपर है न कि कोई समाज, उन्होंने अपने परंपरागत वोट देनेवाले समाज के लोगों को हराने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया. बीजेपी किसी की सगी नहीं है. इसीलिए ब्राह्मण समाज हो, व्यापारी समाज या कायस्थ समाज, अब सब हमारे साथ हैं. इसीलिए अब हम 95% हैं. शिक्षकगण और युवाओं का आभार, जिन्होंने वोट दिया, पीडीए प्रहरियों के साथ निगरानी रखी और प्रमाणपत्र तक डटे रहे."

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महिला शिक्षकों ने तो कमाल कर दिया- अखिलेश

आगे उन्होंने कहा, "महिला शिक्षकों ने तो कमाल कर दिया है, अगर चुपके से पता किया जाएगा तो पता चलेगा प्रतिशत के हिसाब से हमारे प्रत्याशियों को महिलाओं ने लगभग शत-प्रतिशत वोट दिया है क्योंकि शिक्षिकाओं को बीजेपी शासन में सबसे अधिक परेशानी हुई है, उन्हें तो घर के काम भी निपटाने हैं और स्कूल के भी लेकिन बीजेपी सरकार ने अब चुनाव और चारे का काम भी दे दिया था."

बीजेपी को हटाना ही एकमात्र उपाय- सपा चीफ

सपा चीफ ने ये भी कहा, "बीजेपी शासन में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार भी बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट डालने का एक बड़ा कारण बना. बीजेपी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक अंडरग्राउंड मंत्रालय क्यों नहीं बना लेती है. ये स्कूलों को बंद करने के ख़िलाफ़ भी टीचरों का जनादेश है. स्कूल ही नहीं होंगे तो शिक्षक क्या करेंगे. युवक-युवती स्नातकों ने बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ वोट दिया है. बीजेपी राज में बेरोज़गारी आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि भाजपाई साज़िश की वजह से है. भाजपाई अपने खरबपति दोस्तों के लिए डिलेवरी पर्सन पैदा करना चाहते हैं. यहां तक कि ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं. इस सरकार में न नौकरी आएगी, न भर्ती इसीलिए बीजेपी को हमेशा के लिए हटाना ही युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एकमात्र उपाय है."

पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार तो बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने भी, पत्रकार होने का दायित्व निभाया और बहुत अच्छी और सच्ची रिपोर्टिंग की है. Main Street Media के पत्रकारों ने अपनी भूमिका बख़ूबी निभाई है. हम उन सबके भी आभारी हैं. 

वो छह सीट ‘छल’ से जीते हैं, हम ‘जन-बल’ से जीते हैं- अखिलेश

अपने पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा, "एक दिन हमने कहा था कि जिस दिन विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी, उसी दिन बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि हार के डर से बीजेपी में भगदड़ मच जाएगी और बीजेपी बिखर जाएगी, लेकिन विधान परिषद के चुनाव के नतीजों ने ही वह काम कर दिया है. बीजेपी ही नहीं, उनके सहयोगी दलों के लोग भी आज ही हवा का रुख देखकर गूगल पर ‘19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ’ का रास्ता ढूंढ़ने लगे हैं, जो गूगल मैप पर पूरी तरह लाल दिख रहा है. दरअसल हम 5 सीट नहीं, 50 ज़िले जीते हैं. वो छह सीट ‘छल’ से जीते हैं, हम ‘जन-बल’ से जीते हैं. भाजपाइयों  के सारे गढ़ ही, गड़बड़ा गये हैं. वो प्रधान-क्षेत्र भी हारे है, प्रयाग-क्षेत्र भी और राजधानी भी लेकिन सारे जुगाड़ लगाकर ‘मुख्य-क्षेत्र’ की सीट बचा ली क्योंकि ‘उन्हें वहीं लौटकर जाना है. वहीं उनका ठिकाना है."

'नतीजों ने चंदा-चढ़ावा-दान चोरों का हाफ़ एनकाउंटर किया'

अखिलेश यादव ने कहा कि MLC के चुनाव में जनता ने बुलडोज़र को पार्किंग में खड़ा कर दिया है, MLA के चुनाव में म्यूजियम में भेज देगी. विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने ‘चंदा-चढ़ावा-दान’ चोरों का हाफ़ एनकाउंटर कर दिया है, विधानसभा चुनाव के नतीजे बाक़ी की कसर पूरी कर देंगे. बीजेपी के संगी-साथी इन परिणामों के बाद अपना अपना पुराना दीपक साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अब वो ‘दीया’ लेकर भी ढूँढेंगे तो भी विधान सभा के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे. ये पीडीए की सजगता और एकजुटता की जीत है, जो 2027 में सरकार बनाने की ‘निर्णायक नींव’ बनाएगी."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Oct 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
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