नंद किशोर गुर्जर बोले, '...नहीं तो मुलायम सिंह यादव कहीं पंचर लगा रहे होते'

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ती जा रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जयंत चौधरी पर की गयी 'चवन्नी' वाली टिप्पणी पर बीजेपी के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तीखी टिप्पणी की है.

नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, "जयंत चौधरी के दादा के कारण मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो कहीं पंचर लगा रहे होते." नंदकिशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के ऊपर राहू की महादशा चल रही है. 2032 तक वो जो बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे, 2027 में 27 सीटें नहीं आएंगी. वो ही जीतेंगे जो बहुत जमीनी लोग हैं.

यह भी पढ़ें : 'गलत करूं तो जूते मारें', मंत्री भरत सिंह चौधरी के बयान का वायरल

जाट-गुर्जर महिलाओं के अपमान का आरोप

नंदकिशोर गुर्जर ने सपा पर जाट-गुर्जर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि ब्राहमणों को वैश्या से नीचे बताया, ब्राहमण बुला के पूजा कराई, फिर कह रहे हैं कि यादव बताओ अपने आपको. राजभर समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को भूमाफिया कहा. लगातार जिस तरह समाजों पर टिप्पणी कर उन्हें तोड़ रहे हैं. अगर उनकी हिम्मत है तो किसी भी एक मौलवी के लिए बोल के दिखा दें.

सनातन के अपमान का आरोप

लोनी विधायक ने राम मंदिर चढ़ाव चोरी पर संसद के बाहर सपा और विपक्षी दलों द्वारा किए गए नाट्य रूपांतरण पर ऐतराज जताया. कहा कि जिस तरह से उनके पप्पू, दो पप्पू ने मिलके भीख मांगी और उन्होंने उसमें भीख डाली, पूरे सनातन का अपमान किया. कारसेवकों को मारने का काम किया. एक बार किसी दूसरे के लिए बोल दें - सालारगाजी की मजार में चोरी हुई है, वहां निजामुद्दीन में चोरी हो रही है, अजमेर शरीफ में चार सौ से ज्यादा बेटियों के बलात्कार हुए, मुंह खोल दें, तो सारा सनातन इनको देख रहा है कि ये हिंदुओं के दुश्मन हैं. इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि जयंत ने सैंतालीस सीट वाले को तीन सौ से पार सीट करा दी तो एक रुपया बनाने का काम जयंत ने किया. अखिलेश को तो ये देखना चाहिए कि उनके दादा के कारण मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने वरना कहीं सड़क के किनारे पंचर लगा रहे होते.

यह भी पढ़ें: देहरादून: 3.20 करोड़ की ठगी! फर्जी MD बनकर कंपनी को लगाया चूना