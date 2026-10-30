'बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं', यूपी चुनाव से पहले CM योगी का कार्यकर्ताओं को संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों से सतर्क रहना होगा. विखंडन करने वाले लोग बांटने में विश्वास करते हैं और बांटने के कारण ही काटने में सफल होते हैं. इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं.

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने, सोशल मीडिया पर सकारात्मक नैरेटिव बनाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. पार्टी की विशिष्ट पहचान उसकी विचारधारा, मूल्य और आदर्श हैं. श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी अक्सर कहते थे कि राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, लेकिन पार्टी के मूल्य, आदर्श और विचारधारा कभी नहीं बदल सकती. इसी विचारधारा के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता मान-अपमान की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से काम करता है.

'रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को...'

मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 1990 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह तारीख बीजेपी कार्यकर्ताओं और रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रामभक्तों और कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं. अयोध्या की गलियों को लहूलुहान किया गया और सरयू का जल रक्तरंजित हुआ. तब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि लाठी-गोली खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे.

सीएम ने कहा कि अगर उस समय कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया होता और वे आलोचनाओं से विचलित हो गए होते तो क्या आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाता? 22 जनवरी 2024 को करोड़ों सनातनियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अवसर देखा. राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी आज अयोध्या के विकास की बात करती है, जबकि अयोध्या के विकास में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा बाधा बनी रहीं.

सीएम ने कहा कि पहले अयोध्या में बिजली, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. आज वहां फोरलेन कनेक्टिविटी, डबल रेलवे ट्रैक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा है. अयोध्या का एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, क्योंकि रामकथा को जन-जन तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है.

'कांग्रेस-सपा ने गरीबों को केवल वोट बैंक समझा'

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अव्यवस्था और पहचान का संकट था. गरीब कांग्रेस के लिए केवल वोट बैंक था. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का उल्लेख किया कि केंद्र से भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की यही वास्तविकता थी. लेकिन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदली है. देश फ्रेजाइल फाइव से दुनिया की टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है. गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाते और मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मिली हैं. गरीब बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि उसे सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प है.

इंसेफेलाइटिस से लेकर माफिया तक सपा सरकार को घेरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 35 जनपद इंसेफेलाइटिस से प्रभावित थे. गंदगी और दूषित पेयजल के कारण हर साल हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे. गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बदहाल था. उस समय की सरकारों ने इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए. 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद कार्ययोजना बनाकर महज दो वर्षों में इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया.

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भर्तियों में सैफई सिंडिकेट और चाचा-भतीजे की वसूली व्यवस्था हावी रहती थी. योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती थी और हर भर्ती पर न्यायालय की रोक लग जाती थी. इसके विपरीत वर्तमान सरकार में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. अब भर्ती में सिफारिश नहीं, बल्कि योग्यता और मेहनत को महत्व मिलता है.

'नौ साल में तीन गुना हुई यूपी की अर्थव्यवस्था'

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, जबकि प्रदेश प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध रहा है. बीमारू मानसिकता वाले नेतृत्व ने प्रदेश की छवि खराब की थी. डबल इंजन सरकार ने इस धारणा को बदला है. आज देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है. 2017 से पहले प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, जबकि अब 17 एयरपोर्ट संचालित हैं, जिनमें पांच अंतरराष्ट्रीय और 12 घरेलू हैं.

सीएम ने कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी नौ वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये हो गई है. बजट तीन लाख करोड़ से बढ़कर 9.70 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. प्रति व्यक्ति आय 45 हजार रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये हुई है. महिला कार्यबल की भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हुई है. गन्ना किसानों को नौ वर्षों में 3.25 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है.

'सरकार की उपलब्धियों का बूथ स्तर तक करें प्रचार'

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के कामकाज और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की तुलना जनता के सामने रखनी होगी. उन्होंने इसके लिए बैठक में कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं का अध्ययन कर उन्हें बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया. उन्होंने जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधायकों से प्रत्येक बूथ तक इन पुस्तिकाओं और तुलनात्मक जानकारी को पहुंचाने की योजना बनाने को कहा.

'संवाद के अभाव में होती हैं गलतफहमियां'

सीएम ने काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास का उदाहरण देते हुए बताया कि शुरुआत में संतों व पुजारियों के बीच भ्रम फैल गया था कि कॉरिडोर निर्माण के नाम पर मंदिर तोड़ा जाएगा. तब उन्होंने स्वयं संतों से संवाद कर उन्हें परियोजना की जानकारी दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद के अभाव में गलतफहमियां पैदा होती हैं. इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर संवाद करना होगा. नकारात्मक नैरेटिव का जवाब तथ्यों और सकारात्मक कार्यों से देना होगा.

'सोशल मीडिया पर हर बूथ से उठाएं सकारात्मक आवाज'

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया को विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि हर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ पर सोशल मीडिया की सक्रिय टीम होनी चाहिए. प्रदेश के 1.77 लाख बूथों में से 1.63 लाख बूथ सक्रिय हैं. इन सभी बूथों से प्रतिदिन गांव और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की सकारात्मक कहानियां सोशल मीडिया पर साझा की जाएं. यदि 1.63 लाख बूथ एक साथ किसी सकारात्मक खबर को साझा करें तो उसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा.

उन्होंने दीपोत्सव और दीपावली को सामाजिक सहभागिता से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपने गांव और बूथ में गरीब, वंचित तथा निराश्रित परिवारों तक दीप और मिठाई पहुंचाएं. छठ पर्व के अवसर पर भी स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था में सहयोग करें. मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है. उसकी बात सुनना और समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है.

एसआईआर में छूटे नाम जुड़वाने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है. एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के विश्लेषण में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जो विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं. इनमें ऐसे लोग भी हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं. कई सारे नाम ऐसे हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है. इसके अतिरिक्त 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में शामिल होने चाहिए.

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कमल साथी ऐप पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाना चाहिए. उन्होंने सांसदों, विधायकों, विधानसभा प्रभारियों और जिला प्रभारियों को इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़वाना संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.

महापुरुषों के सम्मान और सामाजिक संवाद पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, महाराजा बिजली पासी, वीरांगना ऊदा देवी, अवंतीबाई लोधी और झलकारी बाई जैसी विभूतियों को सम्मान देने का कार्य किया है. कार्यकर्ताओं को इन महापुरुषों और वीरांगनाओं के योगदान को समाज के बीच पहुंचाना चाहिए. जातीय सम्मेलनों के माध्यम से समाज को बांटने की राजनीति के बजाय सभी वर्गों को जोड़ने वाले सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यज्ञ अभी अधूरा है और उसमें कार्यकर्ताओं की आहुति बाकी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन, समाज और सरकार के बीच मजबूत संवाद स्थापित करते हुए प्रदेश की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, प्रो. एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सहित प्रदेश के सह-प्रभारी, मंत्री और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित रहे.

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