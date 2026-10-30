आजमगढ़ में किसान उत्सव दिवस का आयोजन, दी गई योजनाओं की जानकारी

आजमगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में किसान उत्सव दिवस का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर जनपद मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, कोटवा में जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि जनपद के समस्त विकास खंडों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रमों का आयोजन कर बड़ी संख्या में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की गई. कृषि विज्ञान केंद्र, कोटवा में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस अवसर पर जनपद के लगभग 6 लाख 48 हजार से अधिक किसान पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त से लाभान्वित हुए. किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण उत्साहपूर्वक देखा एवं सुना. योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को कृषि कार्यों में सहायक बताया है.

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कृषि निदेशक ने किसान हितैषी योजनाओं की किसानों को दी जानकारी

कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने किसानों को कृषि की नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों, प्राकृतिक एवं पारंपरिक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने किसानों को नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा उपलब्ध सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.

'किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ना है कार्यक्रम का उद्देश्य'

कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने आगे बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित किसान उत्सव दिवस कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ना, कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों एवं आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना रहा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पाकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे.

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