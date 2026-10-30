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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ में किसान उत्सव दिवस का आयोजन, दी गई योजनाओं की जानकारी

आजमगढ़ में किसान उत्सव दिवस का आयोजन, दी गई योजनाओं की जानकारी

आजमगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी गई. जनपद के 6 लाख से अधिक किसान इस राशि से लाभान्वित हुए है. इस अवसर पर किसान उत्सव दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया.

Written By : खुर्रम नोमानी, आजमगढ़ |  Updated at : 30 Oct 2026 10:37 PM (IST)
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आजमगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में किसान उत्सव दिवस का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर जनपद मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, कोटवा में जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि जनपद के समस्त विकास खंडों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रमों का आयोजन कर बड़ी संख्या में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की गई. कृषि विज्ञान केंद्र, कोटवा में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस अवसर पर जनपद के लगभग 6 लाख 48 हजार से अधिक किसान पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त से लाभान्वित हुए. किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण उत्साहपूर्वक देखा एवं सुना. योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को कृषि कार्यों में सहायक बताया है.

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कृषि निदेशक ने किसान हितैषी योजनाओं की किसानों को दी जानकारी

कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने किसानों को कृषि की नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों, प्राकृतिक एवं पारंपरिक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने किसानों को नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा उपलब्ध सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.

'किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ना है कार्यक्रम का उद्देश्य'

कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने आगे बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित किसान उत्सव दिवस कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ना, कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों एवं आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना रहा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पाकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे.

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About the author खुर्रम नोमानी, आजमगढ़

डॉ, खुर्रम आलम नोमानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से करीब 23 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं. नोमानी को करीब 32 सालों का अनुभव है. इस दौरान कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए. 2003 में भारत नेपाल सीमा पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सिद्धार्थनगर से ग्राउंड रिपोर्ट की. अबू  सलेम के पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के समय अबू सलेम के परिवार का इंटरव्यू सबसे पहले स्टार न्यूज़ पर प्रसारित की. 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर होने वाले सभी लोकसभा ,विधानसभा चुनाव  की ग्राउंड रिपोर्टिंग की. खुर्रम आलम नोमानी ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा किया. इसके बाद MA,PHD (हिन्दी) की डिग्री हासिल की. 
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Published at : 30 Oct 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Azamgarh NEWS
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