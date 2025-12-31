साल 2025 आज खत्म हो रहा है और नया साल 2026 आने वाला है. नए साल के स्वागत को लेकर लोग अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ तैयारी में लगे हुए हैं. हर साल की तरह इस बार भी लोग मैसेज भेजकर एक-दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं. नए साल को विश करने के तरीके अलग-अलग होते हैं. हिंदी और इंग्लिश में विश करना आम बात है, लेकिन जब बधाई अपनी भाषा में दी जाती है, तो उसमें अपनापन साफ नजर आता है तो आज हम आपको ऐसे भोजपुरी मैसेज और शायरी बताएंगे, जिन्हें आप अपने अपनों को भेज सकते हैं.

हर कोई चाहता है कि आने वाला साल खुशियों और अच्छी शुरुआत के साथ आए. ऐसे में लोग नए साल पर मैसेज और विशेज के जरिए अपने जज़्बात जाहिर करते हैं. इस बार आप भी भोजपुरी न्यू ईयर 2026 मैसेज और विशेज भेजकर अपने अपनों को खास महसूस करा सकते हैं.

भोजपुरी में दिल से भेजीं नव वर्ष की शुभकामनाएं

नया साल में आवा हमनी के पुराना गलती सुधार करी जा, नए उम्मीद के साथ आपन ज़िन्दगी के बेहतर बनाई जा", नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

जइसे-जइसे नया साल पास आवता, दिल के धड़कन बढ़ जाला, भगवान से बस एतने दुआ बा कि ए साल किस्मत पर मेहरबान रहे, दोस्त त अबहियों ग्रीटिंग कार्ड सजावत बाड़े.

हर साल आवेला आ हर साल गुजर जाला, दुआ बा कि ए नया साल में रउवा के उ सब कुछ मिले जवन राउर दिल चाहे.

बीतल साल के बात भुला के नया साल के अपनाईं, एक-दूसरा खातिर दिल से दुआ करीं आ ए साल के बेहतर बनाईं.

दिल से निकलल दुआ बा कि जिंदगी खुशियन से भरल रहे आ दुख-दर्द दूर रहे.

रउवा पास में त नइखी, लेकिन दिल में हमेशा बसेनी, एह से नया साल में सबसे पहिले रउवा के विश करत बानी.

हर खुशी के राह तोहार ओर मुड़ जाव, आसमान से तोहार खातिर चां द-सितारा टूट जाव, एतने से काम ना बने त भगवान से अउरी दुआ जुड़ जाव.