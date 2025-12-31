मुरादाबाद में नशे में धुत युवकों का आतंक, बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंदा, आगे जाकर पलटी, 5 घायल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नशे में धुत चार युवकों ने सड़क पर जमकर हंगामा मचाया और बवाल काटा. इन युवकों ने घनी आबादी वाले इलाके में तेज रफ्तार में टाटा सफारी कार दौड़ाई और जमकर आतंक मचाया. इस घटना में पाँच लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं. इस दौरान पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हादसे में पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं.

ये घटना सीधी सराय इलाके की है जहां शराब के नशे में धुत चार युवकों ने टाटा सफारी कार से कोहराम मचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सफेद कलर की कार में सवार चारों युवक नशे की हालत में थे और कार को बेहद लापरवाही से तेज रफ्तार में चला रहे थे.

घनी आबादी वाले इलाके में दौड़ाई कार

इसी बीच कार ने दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए. आसपास के लोगों ने जब शोर मचाया तो मौके से भागने की कोशिश में उन्होंने कई अन्य राहगीरों को भी अपनी चपेट में ले लिया और सड़क किनारे खड़ी दो मोटरसाइकिलों में टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई.

इससे पहले कि लोग चारों आरोपियों को पकड़ पाते, कार सवार चारों युवक गाड़ी से बाहर निकले और बाहर निकल अलग-अलग गलियों से फ़रार हो गए. इस हादसे में सड़क किनारे खड़े पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से कुछ के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया.

घटना में पांच लोग घायल

इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना गलशहीद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टाटा सफारी कार को कब्जे में ले लिया है. कार में सवार चारों युवकों की तलाश की पहचान की जा रही है. पुलिस ने कहा कि जल्द ही चारों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

'जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं हिंदू युवा..', यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से बवाल



