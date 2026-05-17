हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में बड़ी सड़क हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे 34 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी सहित कुल 5 लोगों की मौत हुई है. बताया गया कि मारुति की वैगनार कार में सवार सभी लोग बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गए. सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला मौदहा कोतवाली इलाके के छिरका-मवइया गांव के बीच हुआ है. घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि यह बड़ा हादसा नेशनल हाईवे 34 पर हुआ है, इस हादसे में मारुति की वैगनार कार में सवार एक ही परिवार के दो दंपति सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हुई है.

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बागेश्वर धाम दर्शन कर लौट रहा था परिवार

वहीं, इस हादसे में घटनास्थल पर पांच लोगों की मौत के बाद मची अफरा तफरी मच गई. बताया गया कि पांचो मृतक कार में सवार होकर बागेश्वर धाम से कानपुर वापस जा रहे थे.पुलिस की शुरुआती जांच में सड़क हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना या कार ओवरटेक करना बताया जा रहा है.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वहीं, इस हादसे में बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने सड़क हादसे में मृत 5 लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस ने यह भी बताया है कि दो दंपति मृतक परिवार ( 5 लोग ) कानपुर जिले के और ड्राइवर लखनऊ जिले का रहने वाला है. वहीं, इस हादसे के घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

उधर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 16 मई को भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

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