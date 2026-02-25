यूपी: सुहागरात पर ही टूटा रिश्ता, नई नवेली दुल्हन ने पति के साथ रहने से किया इनकार, मचा बवाल

Hamirpur News: सुहागरात पर ही टूटा रिश्ता, नई नवेली दुल्हन ने पति के साथ रहने से किया इनकार, मचा बवाल
Hamirpur News in Hindi: हमीरपुर में नई नवेली दुल्हन ने सुहागरात पर ही अपने पति से रिश्ता तोड़ दिया और उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. परिजनों ने दुल्हन को समझाया लेकिन, वो मानने को तैयार नहीं थी.
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सुहागरात पर ही नई नवेली दुल्हन ने पति के साथ अपनी रिश्ता तोड़ दिया और उसके साथ रहने से इनकार कर दिया. जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की लेकिन, वो नहीं मानी, जिसके बाद ये मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया.
ये घटना हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के बुढ़ौलियाना इलाके की है जहां रहने वाले युवक का कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले युवती के साथ विवाह तय हुआ था. तय समय के हिसाब से धूमधाम के साथ बारात युवती के घर पहुंची और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी भी संपन्न हो गई, जिसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया.
सुहागरात को ही दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता
नई नवेली दुल्हन आने के बाद घर में खुशी का माहौल था. परिजनों ने बड़ी खुशी से दुल्हन का स्वागत किया और शादी की दूसरी रस्में कराई गई हैं. इसके बाद जब सुहागरात का समय आया तो दूल्हे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई. दूल्हा जैसे ही कमरे में पहुंचा तो दुल्हन ने उसके साथ वैवाहिक जीवन शुरू करने से साफ मना कर दिया.
दुल्हन का कहना था कि यह शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई है और वह किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है. दूल्हे को जब ये बात पता चली तो वो हैरान रह गया, जिसके बाद परिवार में अचानक माहौल बदल गया. परिजनों ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की लेकिन, वो मानने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बन गई.
आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला
दोनों घरों में समझौते की कोशिशें नाकाम रहने के बाद ये मामला पुलिस थाने पहुंच गया. पुलिस ने दूल्हा-दुल्हन और परिजनों से अलग-अलग बातचीत कर मामले को शांत कराया. जिसके बाद वो दोनों अपना रिश्ता तोड़ने पर सहमत हो गए और आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला कर लिया. इस तरह ये शादी एक दिन भी नहीं चल पाई.
इस बारे में जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी राकेश ने कहा कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी लिखित शिकायत नहीं दी है. दोनों ने आपसी सहमति से अलग-अलग रहने का निर्णय लिया है. फिलहाल मामला आपसी समझौते के साथ समाप्त हो गया है.
