हमीरपुर में किसान ने की आत्महत्या, फसल बर्बादी, बैंक का कर्ज और बेटी की शादी को लेकर था परेशान

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां फसल बर्बादी, कर्ज और बेटी की शादी के तनाव में एक किसान ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह पूरा मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव का है, जहां 45 वर्षीय किसान चंद्रशेखर पुत्र दयाराम के पास करीब ढाई बीघा जमीन थी. बीते दो हफ्तों से हो रही लगातार बारिश के चलते गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिससे वह गहरे तनाव में था.

बैंक का 50 हजार रुपये था बकाया

परिजनों के मुताबिक, चंद्रशेखर पर इंडियन बैंक का करीब 50 हजार रुपये का बकाया था, जबकि गांव के साहूकारों से भी 50 से 60 हजार रुपये का कर्ज लिया हुआ था. इसके साथ ही बेटी की शादी की जिम्मेदारी और दहेज की मांग उसकी क्षमता से बाहर थी, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था.

फंदे पर लटका मिला शव

बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे वह घर के अंदर सोने के लिए चला गया. काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने देखा तो वह कमरे में फंदे पर लटका मिला. यह देख बेटी चीख पड़ी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी.

क्षेत्र में हुई बारिश से करीब 40 प्रतिशत किसान प्रभावित

मृतक अपने पीछे 12 वर्षीय पुत्र सूर्यांश, 22 वर्षीय पुत्री कोमल और पत्नी को छोड़ गया है. घटना के बाद पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में हुई बारिश से करीब 40 प्रतिशत किसान प्रभावित हुए हैं और फसल को भारी नुकसान हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं प्रशासन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है. अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को क्या मदद मिलती है और ऐसे हालात में किसानों को राहत कैसे मिलेगी.