ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, बालकनी से गिरकर 3 साल के मासूम की मौत, परिवार में कोहराम

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिसरख कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गौर सिटी-1 की 7th एवेन्यू सोसायटी में दिल दहलाने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब एक 3 साल का मासूम बच्चा अपने ही घर की बालकनी से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है और हर कोई हादसे से स्तब्ध है.यह घटना उस समय हुई जब घर में बच्चा अकेला था और कुछ ही मिनट में एक खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

बड़े बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई थी मां

जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी-1 में रहने वाले संजय पाल जो की एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं उनकी पत्नी हाउस वाइफ हैं. आज दोपहर के समय उनकी पत्नी अपने बड़े बेटे को पास में ही ट्यूशन छोड़ने गई हुई थी वह रोजमर्रा की सामान्य प्रक्रिया थी लेकिन इस दौरान छोटा बच्चा घर में अकेला रह गया. मां को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा.

बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते फ्लैट के पीछे बनी बालकनी तक पहुंच गया बालकनी के पास एक कुर्सी रखी हुई थी जो इस हादसे की बड़ी वजह बन गई मासूम उसे कुर्सी पर चढ़ गया और नीचे झाकने लगा इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसल गया.

ऊंचाई से गिरते ही गंभीर चोट अस्पताल में तोड़ा दम

जैसी ही बच्चा बालकनी से गिरा वहां मौजूद लोग और सिक्योरिटी गार्ड बच्चे की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर दौड़ पड़े सुरक्षा गार्ड और सोसायटी के निवासियों ने बच्चों को तुरंत नजदीक अस्पताल भर्ती कराया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है की ऊंचाई से गिरने के कारण बच्चों को गंभीर चोटें आई थी जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

एसीपी बिसरख पवन कुमार ने बताया कि मृतक बच्चे की पहचान सागनिक पाल के रूप में हुई है.उसके पिता संजय पाल एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं जबकि मां हाउसवाइफ है इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है जिस घर में कुछ देर पहले बच्चे की हंसी पूछ रही थी अब वहा मातम पसरा हुआ है.

आसपास के रहने वाले लोग भी इस हादसे से सदमे में है. उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा की एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी घटना को रूप दे देगी. इस दर्दनाक हाथी के सामने आने के बाद सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए.