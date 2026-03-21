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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki News: बाराबंकी के किंतूर गांव में इस बार नहीं मनाई गई ईद, ईरान से जुड़ी है वजह

Barabanki News: बाराबंकी के किंतूर गांव में इस बार नहीं मनाई गई ईद, ईरान से जुड़ी है वजह

Eid 2026: बाराबंकी के किंतूर गांव में ईरान से जुड़े ऐतिहासिक रिश्ते के चलते इस बार ईद नहीं मनाई जाएगी. गांव के लोगों ने शोक में त्योहार न मनाने का फैसला लिया है.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 Mar 2026 01:06 PM (IST)
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बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर तहसील स्थित किंतूर गांव में इस बार ईद नहीं मनाई जाएगी. गांव के लोगों ने यह फैसला खुद लिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शोक में हैं, इसलिए इस बार त्योहार की खुशियां नहीं मनाएंगे. गांव में इस फैसले के बाद सन्नाटा और गंभीर माहौल देखा जा रहा है.

ईरान से जुड़ा है किंतूर का ऐतिहासिक रिश्ता

किंतूर गांव का ईरान से गहरा और पुराना संबंध बताया जाता है. माना जाता है कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहोल्लाह मुसावी खुमैनी के पूर्वज इसी गांव से जुड़े थे. यही वजह है कि यह गांव सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहता है.

खुमैनी के दादा का जुड़ाव

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, आयतुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म किंतूर गांव में हुआ था. बताया जाता है कि 1830 के दशक में वे भारत से इराक के नजफ गए और फिर 1834 में ईरान के खोमेन शहर में जाकर बस गए.

उन्होंने अपने नाम के साथ ‘हिंदी’ जोड़ लिया था, जो भारत से उनके जुड़ाव को दर्शाता है. आज भी उनके परिवार को ‘अल-मुसावी अल-हिंदी’ के नाम से जाना जाता है.

गांव के लोगों के बीच आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीधे वंशज होने को लेकर मतभेद हैं. हालांकि यह जरूर माना जाता है कि वे खुमैनी के प्रमुख शिष्यों में रहे और उनकी विरासत से जुड़े हुए हैं.

शोक में नहीं मनाई जाएगी ईद

मार्च 2026 में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु की खबरों के बाद गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीण उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं. इसी कारण गांव के लोगों और वंशजों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि इस बार ईद नहीं मनाई जाएगी.

बाराबंकी का यह छोटा सा किंतूर गांव आज भी 1979 की इस्लामी क्रांति और उससे जुड़े नेताओं की विरासत को संजोए हुए है. यही वजह है कि यहां के लोग इस रिश्ते को भावनात्मक रूप से निभाते हैं.

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Published at : 21 Mar 2026 01:06 PM (IST)
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