नोएडा: घरेलू विवाद के बाद चालक ने उठाया खौफनाक कदम, अवैध तमंचे से खुद को मारी गोली

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: घरेलू विवाद के बाद चालक ने उठाया खौफनाक कदम, अवैध तमंचे से खुद को मारी गोली

Noida News: घरेलू विवाद के बाद चालक ने उठाया खौफनाक कदम, अवैध तमंचे से खुद को मारी गोली

Noida News In Hindi: अस्पताल से मिली सूचना के बाद बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 21 Mar 2026 01:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख क्षेत्र के  रिछपाल गढ़ी गांव में एक पिकअप चालक ने पत्नी से विवाद के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. अस्पताल से मिली सूचना के बाद बिसरख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जबकि परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

जानकारी के अनुसार बुलंदशहर निवासी धीरज कुमार (43) अपने परिवार के साथ रिछपाल गढ़ी गांव में रहते थे. परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा-दो बेटी है. वह पिछले 10 साल से रह रहे थे. वह एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिकअप चालक के रूप में कार्यरत थे. बीते बुधवार रात करीब 10:30 बजे उन्होंने शराब का सेवन किया था. जिसके बाद उनका पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. घरेलू कलह के चलते दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई.

मानसिक तनाव में थे धीरज कुमार

परिजनों के अनुसार धीरज कुमार पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे. घटना वाली रात भी वह घर में रखे अवैध तमंचे को निकालकर साफ कर रहे थे. परिवार के लोगों ने इसे सामान्य बात समझा, क्योंकि वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे. इसी बीच अचानक उन्होंने तमंचे से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की तेज आवाज सुनकर घर में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. परिजन गोली लगने के बाग धीरज को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई


घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरा और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. मृतक के पास अवैध तमंचा कहां से आया, किसके माध्यम से खरीदा गया और कब से वह उसके पास था. परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है. जिससे घटना के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके.

गांव में गम का माहौल

इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं. वहीं एसीपी सेंट्रल नोएडा पवन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. मामले में परिजन की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.

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Published at : 21 Mar 2026 01:18 PM (IST)
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