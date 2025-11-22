ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा टला, स्कूल छात्र पर चढ़ी कैब; बहन की सूझबूझ से बची जान

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र में बीती 19 नवम्बर को एक बड़ा हादसा होने से रह गया. यहां कि अजनारा होम्स सोसाइटी में स्कूल जा रहे छात्र पर पीछे से आ रही कैब चढ़ गयी, गनीमत ये रही कि स्पीड कम थी. आगे जा रही बहन से दौड़कर कार को रोका. इस पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज वायरल है. बच्चे को कोई चोट नहीं आई. उधर परिवार वालों ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई. बिसरख पुलिस के मुताबिक इस मामले में कोई भी शिकायत अभी नहीं आई है. अगर आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

CCTV के मुताबिक अजनारा होम्स सोसाइटी में एक छात्र पर पीछे से आ रही कैब चढ़ गई. यह घटना तब हुई जब छात्र अपनी बहन के साथ स्कूल के लिए सोसाइटी के गेट की तरफ दौड़ रहा था. दौड़ते समय बच्चा अचानक फिसलकर नीचे गिर गया और पीछे से आ रही कैब का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया. बच्चे के गाड़ी के नीचे आने पर शोर मचाया गया, जिसके बाद कैब चालक ने गाड़ी रोकी. गनीमत रही कि बच्चे को गंभीर चोटें नहीं आईं.

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र फिसलकर गिरता है और उसी क्षण कैब का अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है. यह वीडियो 19 नवंबर का बताया जा रहा है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

परिजनों का कार्रवाई से इनकार

छात्र के परिजनों ने इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया है. इस घटना ने सोसाइटी में बच्चों की सुरक्षा वाहन चालकों की लापरवाही उजागर कर दी है. अभी सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों ने भी इस पर कैब चालक या फिर वाहनों के नियमों को लेकर भी कोई पहल नहीं की है.