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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: अस्तौली गांव में डंपिंग ग्राउंड का विरोध, सांस लेने में आ रही दिक्कत, धरने पर बैठे लोग

ग्रेटर नोएडा: अस्तौली गांव में डंपिंग ग्राउंड का विरोध, सांस लेने में आ रही दिक्कत, धरने पर बैठे लोग

Greater Noida News In Hindi: अस्तौली गांव में डंपिंग ग्राउंड का विरोध शुरू हो गया है. आरोप है कि कूड़ा डंप करने की वजह से क्षेत्र में बदबू फैलने लगी है. जिसकी वजह से ग्रामीणों का रहना दूभर हो गया है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 10:22 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के अस्तौली गांव में स्थित डंपिंग ग्राउंड का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है. आरोप है कि कूड़ा डंप करने की वजह से क्षेत्र में बदबू फैलने लगी है. जिसकी वजह से ग्रामीणों का रहना दूभर हो गया है और सांस संबंधित समस्याएं खड़ी हो गई. बुधवार को फतेहपुर, बाजरपुर, देवटा, सरकपुर, हिरनोटी समेत आठ से दस गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर डंपिंग ग्राउंड का काम रुकवा दिया है. विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई.

वहीं, धरना-प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि पूरे शहर के कूड़े को डंपिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है. अस्तौली और आस—पास के लोगों का रहना दूभर हो गया है. तेज दुर्गंध आने से सांस लेने में दिक्कतें आ रही है. बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए डंपिंग ग्राउंड को गांव से हटाने की मांग की है.

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डंपिंग ग्राउंड से बढ़ा प्रदूषण का खतरा

हालांकि, पिछले लंबे समय से ग्रामीण डंपिंग ग्राउंड को हटवाने की मांग करते हुए आ रहे है. धरना प्रदर्शन में शामिल राजतिलक नाम के व्यक्ति ने बताया कि ग्रामीण लगातार 12 अप्रैल से आंदोलनरत है. डंपिंग ग्राउंड की वजह से गांवों में प्रदूषण, गंदगी और दुर्गंध की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.

पशुपालन और खेती में दिक्कतें

गौरतलब है कि बदबू की वजह से गांव में लोग रह नहीं पा रहे है. उसमें बिजलीघर बनाने जैसे अन्य प्लांट भी लगाए जा रहे है. जिसके लिए भूजल दोहन किया जा रहा है. गांव के पास कूड़ा निस्तारण केंद्र बनने से खेती और पशु पालने में दिक्कतें आएंगी. साथ ही भूजल के स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा.

ग्रामीणों ने डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने वालों को रोका

अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने वाले को भी रोक दिया है. मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया. लेकिन वह अपनी मांग पर अड़िग है. साथ ही उन्होंने जबरन निर्माण कार्य कराने पर प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है.

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Published at : 06 May 2026 10:22 PM (IST)
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