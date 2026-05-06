प्यार, धोखा और फिर खूनी इंतकाम! पति संग मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से रिश्तों के कत्ल और ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी दास्तां सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है. एक तरफ प्यार का दावा था, तो दूसरी तरफ तस्वीरों के दम पर ब्लैकमेलिंग का खेल. इस खेल का माशूका ने ही आशिक का एक खौफनाक हत्या के साथ अंत कर दिया. जिस युवक की तलाश परिवार 4 दिनों से कर रहा था, उसकी लाश गांव के पास एक खंडहर में मिली. पुलिस ने जब इस गुत्थी को सुलझाया, तो जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था.

दरअसल, घटनाक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल से होती है, जब बसंतपुर नौनेर गांव का गुरबाज सिंह अचानक अपने घर से लापता हो जाता है. 26 अप्रैल को माधोटांडा पुलिस को गांव तकिया दिनारपुर के खेतों में बने एक सुनसान खंडहर से गुरबाज की मिलती है. गुरबाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह सामान्य मौत नहीं, बल्कि बेरहमी से किया गया कत्ल था.

Meerut News: अलमारी के नीचे तहखाने में चल रही हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, BCA छात्र करता था सप्लाई

पुलिस ने पति-पत्नी को किया गिरफ्तार

फिर घटना से जुड़े साक्ष्यों को लेकर पुलिस की सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जब कत्ल की कड़ियाँ जोड़ी गईं, तो शक की सुई मृतक के ही गांव के रहने वाले एक दंपत्ति की ओर गई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जिनके नाम सुप्रीत कौर उर्फ गुरमीत कौर उसका पति सतेंद्र सिंह है.

महिला के मृतक से थे अवैध संबंध

सीओ पूरनपुर विक्रम दाहिया ने बताया कि हत्यारोपियों ने पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था. आरोपी महिला सुप्रीत कौर ने कबूल किया कि उसके गुरबाज के साथ पिछले एक साल से अवैध संबंध थे. सुप्रीत इन संबंधों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन गुरबाज के पास उसके कुछ अश्लील फोटो और वीडियो थे. इन्हीं तस्वीरों के दम पर गुरबाज उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था.

ब्लैकमेलिंग से तंग आकर की हत्या

इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पति-पत्नी ने मिलकर मौत की साजिश रची. लोहे की रॉड से गुरबाज के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया. सबूत मिटाने के लिए मुल्जिमों ने गुरबाज का फोन गुलाब टांडा के पास नहर में फेंक दिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड और मृतक की पीली धातु की चेन बरामद कर ली है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

गाजियाबाद में फिल्मी स्टाइल में लूट, हथियारबंद बदमाशों ने लूटी ATM वैन, तलाश जारी