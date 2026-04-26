हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा में बॉटनिकल गार्डन से 4 रूटों पर दौड़ेंगी 50 सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सीधा सफर

Noida News: नोएडा में बॉटनिकल गार्डन से 4 रूटों पर दौड़ेंगी 50 सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सीधा सफर

Noida News In Hindi: नोएडा में प्राधिकरण और UPSRTC ने मिलकर 4 रूटों पर 50 नई सिटी बसें चलाने का फैसला किया है. जेवर एयरपोर्ट और गौड़ चौक तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा के निवासियों के लिए सफर अब और आसान होने जा रहा है. नोएडा प्राधिकरण और यूपी रोडवेज यानी UPSRTC ने मिलकर शहर की सड़कों पर 50 नई सिटी बसें उतारने का फैसला किया है. ये बसें जाम से राहत दिलाने के साथ-साथ जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे अहम इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी भी देंगी.

नोएडा अथॉरिटी और UPSRTC के बीच समन्वय के बाद शहर के 4 प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन शुरू होगा. ये बसें सेक्टर-90 डिपो और बॉटनिकल गार्डन को मुख्य केंद्र बनाकर चलाई जाएंगी. पहला रूट बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी गौड़ चौक तक, दूसरा जेवर एयरपोर्ट तक, तीसरा सेक्टर-62 तक और चौथा रूट फेस-2 होते हुए कलेक्ट्रेट सूरजपुर तक जाएगा.

सेक्टर-90 में बना आधुनिक डिपो, ई-चार्जिंग की सुविधा

बसों के रखरखाव के लिए सेक्टर-90 में एक आधुनिक डिपो तैयार किया गया है, जहां ई-चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप की पूरी सुविधा मौजूद है. बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर भी 'अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन' बनाए गए हैं ताकि बसों का संचालन बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहे.

खास बात यह है कि बसों के संचालन में होने वाले घाटे यानी VGF का भुगतान नोएडा प्राधिकरण करेगा. इससे यात्रियों को किफायती दरों पर UPSRTC की बेहतर सेवाएं मिलती रहेंगी और आम लोगों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा.

UP Politics: मेवालाल गौतम, मुनकाद अली, नौशाद अली को बसपा से निकाला? वायरल चिट्ठी पर मायावती ने दिया बड़ा बयान

जेवर एयरपोर्ट और मेट्रो से सीधा जुड़ाव, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

इस बस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जेवर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी देगी, जिससे हवाई यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. साथ ही बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जुड़ाव होने के कारण मेट्रो और बस दोनों का एकीकृत लाभ मिलेगा.

इस पहल से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों यात्रियों को फायदा होगा. सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी वाहनों का बोझ सड़कों पर कम होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी राहत मिलने की उम्मीद है.

नोएडा में मजदूरों के लिए बड़ा स्वास्थ्य अभियान, 1 मई को 201 मेगा कैंप; फैक्ट्रियों तक पहुंचेगी मेडिकल सुविधाएं

Published at : 26 Apr 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
UPSRTC UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: नोएडा में बॉटनिकल गार्डन से 4 रूटों पर दौड़ेंगी 50 सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सीधा सफर
नोएडा में बॉटनिकल गार्डन से 4 रूटों पर दौड़ेंगी 50 सिटी बसें, जेवर एयरपोर्ट तक सीधा सफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में इनफ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें फिर बढ़ीं, पुलिस ने इस वजह से दर्ज किया केस
मेरठ में इनफ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें फिर बढ़ीं, पुलिस ने इस वजह से दर्ज किया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज प्रियांशु हत्याकांड का खुलासा: अवैध संबंध के शक में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार
प्रयागराज प्रियांशु हत्याकांड का खुलासा: अवैध संबंध के शक में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर में ब्रिटिश नागरिक मौलाना के मदरसे पर चला बुलडोजर, विदेशी फंडिंग का आरोप
संतकबीरनगर में ब्रिटिश नागरिक मौलाना के मदरसे पर चला बुलडोजर, विदेशी फंडिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: हमले का ईरान कनेक्शनगुस्से में ट्रंप? | Attack on Donald Trump | Iran Us War | ABP News
Attack on Donald Trump News: ट्रंप पर फिर खतरा! पुराने हमलों को याद कर क्या बोले? | Iran US War
Firing On Donald Trump: ट्रंप पर हमले से जुड़ी अंदर की कहानी! | Iran Vs US | Washington
Vinfast VF MPV 7 India review: एक Sensible MPV | #vinfast #carreview #mpv #autolive
MG Majestor Review क्या ये SUV Indians का दिल जीत पाएगी ? #mgmajestor #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली रैली, BJP पर साधा निशाना, बंगाल को लेकर क्या कहा?
राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद केजरीवाल की पहली रैली, BJP पर साधा निशाना, बंगाल को लेकर क्या कहा?
बिहार
पप्पू यादव के महिलाओं वाले बयान पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'मेरे पिता ने…'
पप्पू यादव के महिलाओं वाले बयान पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'मेरे पिता ने…'
आईपीएल 2026
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
बॉलीवुड
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
जम्मू और कश्मीर
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
ट्रेंडिंग
Video: केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम
केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम
टेक्नोलॉजी
अब सपनों पर भी होगा आपका कंट्रोल! इस अनोखे गैजेट से होगा संभव, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
अब सपनों पर भी होगा आपका कंट्रोल! इस अनोखे गैजेट से होगा संभव, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget