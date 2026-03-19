ग्रेटर नोएडा: खेलते-खेलते मौत के गड्ढे में गिरा 5 साल का मासूम, खाली खेत में जमा पानी बना काल

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रीत विहार कॉलोनी में बुधवार (18 मार्च) को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें पांच साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई. यह घटना दोपहर के समय हुई, जब बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल है.

बच्चा खेलते-खेलते अचानक खेत में पानी भरे गड्ढे में गिरा

मृतक बच्चे की पहचान देव के रूप में हुई है, जो प्रीत विहार कॉलोनी निवासी उमेश कुमार का बेटा था. देव पास के छपरौला गांव स्थित एक स्कूल में नर्सरी का छात्र था. उसके पिता उमेश कुमार ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. बताया जा रहा है कि देव बुधवार दोपहर स्कूल से घर लौटा था और रोज की तरह खेलने के लिए घर से बाहर चला गया.

कॉलोनी से निकलने वाला पानी घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक खाली खेत में बने गड्ढे में जमा हो जाता है. खेलते-खेलते देव अचानक उसी पानी भरे गड्ढे में गिर गया. बच्चे के गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला.

खाली खेत में कॉलोनी का पानी होता था जमा

स्थानीय लोगों ने बिना देर किए बच्चे को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी के मुताबिक, यह गड्ढा एक किसान के खाली खेत में बना हुआ है, जिसमें कॉलोनी का पानी जमा होता रहता है. हालांकि, इस मामले में परिजनों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है. यह घटना लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करती है, जिससे एक मासूम की जान चली गई.