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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज राम मंदिर परिसर में देश की राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट, प्रशासन और संत समाज पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर परिसर के लिए रवाना हो गए हैं. रवाना होने से पहले उन्होंने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए करीब 6000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. इनमें राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाली संस्थाएं, श्रमिक और देशभर में निधि समर्पण अभियान में भाग लेने वाले 3000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हैं.

राष्ट्रपति का अयोध्या आगमन सुबह लगभग 11 बजे प्रस्तावित है. उनके पहुंचते ही धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो जाएगा. कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के शिखर स्थल के नीचे बने गर्भगृह में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना की जाएगी. हालांकि, यह यंत्र प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही गर्भगृह में रखा जा चुका था, अब इसे पूर्ण वैदिक विधि से स्थापित किया जा रहा है.

राष्ट्रपति कार्यक्रम को करेंगी संबोधित

कार्यक्रम दोपहर करीब 2:45 बजे तक चलेगा. वहीं 11:40 बजे राष्ट्रपति द्वारा श्री राम यंत्र स्थापना को लेकर संबोधन भी प्रस्तावित है. इस दौरान राष्ट्रपति मंदिर परिसर में स्थित मठ-मंदिरों और परकोटा क्षेत्र में दर्शन-पूजन करेंगी और मुख्य मंदिर में राम दरबार का आशीर्वाद लेंगी.

धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आमंत्रित अतिथियों के सम्मान का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें राम मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले श्रमिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा. बताया जा रहा है कि अब तक 10,000 से अधिक श्रद्धालु रामनगरी पहुंच चुके हैं.

संत समाज उत्साहित

इस कार्यक्रम को लेकर संत समाज की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी आलोक कुमार ने राष्ट्रपति के आगमन को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा “राजसत्ता का धर्मसत्ता के सामने मस्तक झुकाना भारतीय परंपरा के अनुरूप है और इससे गरिमा बढ़ती है.” उन्होंने मंदिर निर्माण में श्रमिकों के योगदान को सराहते हुए उनके सम्मान को महत्वपूर्ण बताया.

सुरक्षा के विशेष इंतजाम

सुरक्षा के मद्देनज़र राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं. ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष आई कार्ड के आधार पर ही आमंत्रित सदस्यों को प्रवेश दिया जा रहा है. इन आई कार्ड में बारकोड और आधार से जुड़ी जानकारी अंकित है, जिसे सुरक्षा कर्मी मिलान के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं.

आमंत्रित मेहमानों का प्रवेश सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो 10 बजे तक जारी रहेगा। सभी आमंत्रित सदस्यों को निर्धारित ‘क्रॉसिंग-2’ मार्ग से मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है.