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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFatehpur News: सुलह कराने पहुंचे प्रधान पुत्र पर पथराव, दो पक्षों में भिड़ंत, कई घायल, इलाके में तनाव

Fatehpur News: सुलह कराने पहुंचे प्रधान पुत्र पर पथराव, दो पक्षों में भिड़ंत, कई घायल, इलाके में तनाव

Fatehpur News In Hindi: दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे है.सूचना के बाद कई थानों की फोर्स को मुस्तैद कर कार्रवाई में जुट गई.

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Updated at : 19 Mar 2026 11:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सुल्तानपुर घोष के काशी गांव में दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे है. घटना की सूचना के बाद कई थानों की फोर्स को मुस्तैद कर कार्रवाई में जुट गई.  बताया जा रहा है कि मंगलवार को पेड़ से पत्ती तोड़ने को लेकर दो मुस्लिम पक्ष में कहा सुनी ही थी. गांव में माहौल खराब था.

प्रधान पुत्र रवि ने मामले को शांत करवा सुलह करवाने को लेकर दोनों पक्ष को बुलाया. जहां दोनों मुस्लिम पक्ष पहुंचे और देखते ही देखते दोनों मुस्लिम पक्ष एक होकर सुलह करवाने गए प्रधान पुत्र और उनके समर्थकों के ऊपर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया. ईंट पत्थर चलने के दौरान प्रधान पुत्र की तरफ से चार और विशेष समुदाय पक्ष से तीन लोग घायल हो गए. सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भेज फोर्स मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई.

सुलह के बजाय बढ़ गया तनाव

सुल्तानपुर घोष पुलिस ने बवाल की सूचना के बाद घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देकर मौके पर पहुंच मामले को शांत करवाया. विशेष समुदाय पक्ष की ओर से की गई पत्थर बाजी के बाद दोनों पक्षों में तनाव है. जहां सुल्तानपुर घोष थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि कल हुए विवाद की कोई सूचना थाने में नहीं दी गई आज यह लोग आपस में भीड़ गए. प्रधान पुत्र रवि ने मामले का सुलह करवाना चाहा लेकिन सुलह करने के बजाय वह लोग पत्थर चला दिया।.हालांकि मौके पर फोर्स मौजूद है, दोनों पक्ष के लोगो के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, अब माहौल शांत है.

चुनावी रंजिश में हुई घटना

इस मामले में घायल महिला प्रधान सुमन देवी ने बताया कि चुनावी रंजिश के चलते यह घटना को दूसरे पक्ष ने करवाया है. इस घटना में राकेश बहादुर सिंह प्रधान पति, अनिकेत उर्फ रवि सिंह,  अभिषेक सिंह, मोहम्मद यूसुफ, अजय गुप्ता प्रधान पक्ष के लोग है जबकि दूसरा पक्ष अभी नही आया है. प्रधान पुत्र अनिकेत की हालत गंभीर हैं जिसे कानपुर हैलट रेफर किया गया है.

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Published at : 19 Mar 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Fatehpur News CRIME NEWS
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